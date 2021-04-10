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22:51 (мск), источник: ТАСС

Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филипа

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, чтобы не отнимать место у родственников принца-консорта. Об этом заявил в субботу представитель главы правительства.

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Источник: AP 2020
BBC
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Принц Филипп родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года. Среди его предков — члены королевских семей Дании, Германии, России и Великобритании

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Филипп учился в школе Гордонстоун в Шотландии, основанной знаменитым в те годы учителем-новатором Куртом Ханом. Принц проявил себя отличным спортсменом

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В годы Второй мировой войны, во время службы на линкоре «Валиант» Средиземноморского флота, он был отмечен за свою роль в сражении у мыса Матапан в 1941 году

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О помолвке Филиппа с принцессой Елизаветой было объявлено в июле 1947 года

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Они поженились в том же году 20 ноября

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Принц увлекался игрой в поло и был одним из ведущих игроков в этом виде спорта в Британии

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Еще одним увлечением принца был крикет. На фото запечатлен момент встречи между бывшими звездами сборной Англии, в которой играл принц, и командой графства Сассекс

Русская служба Би-би-си
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В 1951 году фотограф запечатлел момент, когда герцог Эдинбургский прыгает с водных лыж у пляжа в Мармарисе в Турции

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У принца было четверо детей. На снимке, слева направо: Эдвард, королева, Эндрю, Анна и Чарльз на прогулке в Виндзоре

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Принц Филипп и королева Елизавета отпраздновали серебряный юбилей своей свадьбы в поместье Балморал

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В 1977 году королева отмечала свой серебряный юбилей — 25 лет со дня коронации. На этой фотографии супруги одеты в национальную одежду Маори, сшитую из перьев киви. В рамках своего юбилейного турне они приняли участие в открытии полинезийского фестиваля в Новой Зеландии

Русская служба Би-би-си
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Позже в этом же году они отправились на королевской яхте «Британия» на Барбадос. По пути им встретился авиалайнер «Конкорд»

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В августе 1979 года родственник королевы лорд Луис Маунтбеттен был убит при взрыве заложенной ИРА бомбы. Узнав об этом, принц Эдинбургский вернулся в Англию из Нормандии, где он принимал участие в соревнованиях конных упряжек

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В 1985 году королевская семья, включая юного принца Уильяма, стояла на балконе Букингемского дворца, наблюдая за пролетом асов эскадрильи «Красных стрел»

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В 1996 году герцог сопровождал президента Южной Африки Нельсона Манделу, когда тот принимал почетный караул в ходе своего государственного визита в Великобританию

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Принц Филипп был надежной опорой королевы Елизаветы II более 60 лет. Был он рядом и во время ее золотого юбилея в 2002 году

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В 1956 году герцог Эдинбургский основал программу развития способностей молодежи. На этой фотографии 2010 года он встречается с молодыми лауреатами его премии

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Одним из его увлечений были гонки на лошадиных упряжках, в которых он участвовал даже в преклонном возрасте. Фотография 2005 года

AFP
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В 2011 году тысячи людей собрались у Букингемского дворца, чтобы приветствовать только что сыгравших свадьбу внука герцога Эдинбургского принца Уильяма и Кейт Миддлтон

AFP
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Год спустя принц выглядел бодрым, когда сопровождал свою супругу на королевской барже «Спирит оф Чартвелл» в рамках празднований ее бриллиантового юбилея. Королева и принц проплыли несколько километров на этой барже по Темзе в сопровождении тысячи судов и суденышек. Однако 4 июля, перед юбилейным концертом, принц был госпитализирован с инфекцией мочевого пузыря

GETTY IMAGES
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Каждый год королева и ее супруг торжественно открывали очередную сессию парламента

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Герцог Эдинбургский были принцем-консортом. Он пробыл в этом качестве дольше кого-либо в истории

«Премьер-министр последовательно хотел действовать в соответствии с тем, что было бы лучше для королевской семьи. Таким образом, чтобы позволить как можно большему числу членов семьи быть на похоронах, он не будет присутствовать на них в субботу», — сказал сотрудник канцелярии Джонсона.

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Похороны принца Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, пройдут 17 апреля. Из-за коронавирусных ограничений число участников похорон в Великобритании не может превышать 30 человек, и королевская семья не исключение. В церемонию пришлось внести коррективы — публика не будет допущена на нее, а прощание пройдет исключительно на территории Виндзорского замка под Лондоном.

9 апреля Букингемский дворец сообщил, что герцог Эдинбургский «мирно ушел из жизни» утром.

По информации британских газет, королева была у его постели в Виндзорском замке, а сам принц Филип отказался от новой госпитализации. До этого с середины февраля до середины марта он провел в больнице, где ему была проведена кардиологическая процедура.

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