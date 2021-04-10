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10 апреля, источник: ТАСС

Умер народный артист Эмиль Верник

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу сын режиссера Игорь Верник.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», — сказал собеседник агентства. О месте и времени похорон будет сообщено позже.

Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок, в которых участвовали лучшие отечественные актеры Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков и многие другие.

Эмиль Верник — родоначальник театральной династии, отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника.

В течение многих лет Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969−2002). Ему присвоено звание народного артиста РФ (1999).

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