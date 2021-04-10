10 апреля, источник: ТАСС
Умер народный артист Эмиль Верник
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Главный режиссер
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«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», — сказал собеседник агентства. О месте и времени похорон будет сообщено позже.
Эмиль Верник — родоначальник театральной династии, отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника.
В течение многих лет Эмиль Верник был главным режиссером
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