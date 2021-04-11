07:38 (мск), источник: Российская газета
В ВОЗ рассказали о новых мутациях коронавируса
Выявляемые новые штаммы коронавируса имеют повышенную скорость распространения, считают во Всемирной организации здравоохранения.
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«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами», — рассказала в эксклюзивном интервью «Российской газете» глава российского представительства ВОЗ Мелита Вуйнович.
Она подчеркнула, что риск повторного занесения вируса и возобновления инфекции — в том числе с учетом циркулирующих в настоящее время вариантов вируса — будет сохраняться в каждой стране, и его необходимо будет постоянно контролировать с помощью строгих мер общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них.
«Вероятно, что сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза между странами в результате международных поездок, включая появление новых вариантов. Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность», — добавила эксперт.
Вуйнович также пояснила, что, например, вирусы гриппа постоянно меняются, и иммунная защита человека от вакцинации против гриппа со временем снижается, отсюда и необходимость ежегодных прививок для оптимальной защиты. COVID-19 не является вирусом гриппа. «Мы еще недостаточно знаем об эффективности вакцин против COVID-19, чтобы утверждать, как часто человеку нужно будет вакцинироваться, чтобы оставаться защищенным. Пока еще недостаточно знаний, чтобы ответить на этот вопрос», — отметила она.
Ольга Игнатова