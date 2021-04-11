Гинцбург сравнил прогнозы о новой волне COVID-19 в апреле с гаданием

«Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», — объяснил он.
По словам ученого, он пока не видел рабочей математической модели, в соответствии с которой можно было бы делать прогнозы о развитии пандемии.
Ранее в апреле аналитики «СберИндекса» сообщили, что к середине месяца в России количество фиксируемых случаев заболевания COVID-19 удвоится. Расчеты основаны на эпидемиологическом симуляторе, использующем математическую модель SEIR.
В банке пояснили, что модель показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом к более теплой погоде. При этом в «Сбербанке» отметили, что говорить о третьей волне заболеваемости коронавирусом в России преждевременно.
Такое же мнение высказал 30 марта по поводу третьей волны глава Минздрава Михаил Мурашко. «Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», — сообщил он.
При этом замглавы Минздрава Татьяна Семенова в конце марта указала, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне. В Кремле также отмечали, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется, и говорить о победе над инфекцией пока рано.
С середины марта в России ежедневно выявляют около 9 тыс. случаев заражения коронавирусом. По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в стране перевалило за 4 млн. Умерли 102 649 человек.