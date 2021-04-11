Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 апреляУтверждение государственного герба России, создание Международной организации труда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
10Взрыв в жилом доме в Химках
10:59 (мск), источник: РБК

Гинцбург сравнил прогнозы о новой волне COVID-19 в апреле с гаданием

Обоснованность прогнозов о росте заболеваемости COVID-19 в России с середины апреля вызывает сомнения, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс». Эксперт отметил, что не понимает, откуда берутся исходные данные для прогнозирования третьей волны заболеваемости.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:10 (мск)В России выявили 8 702 заразившихся коронавирусом за сутки
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», — объяснил он.

По словам ученого, он пока не видел рабочей математической модели, в соответствии с которой можно было бы делать прогнозы о развитии пандемии.

Ранее в апреле аналитики «СберИндекса» сообщили, что к середине месяца в России количество фиксируемых случаев заболевания COVID-19 удвоится. Расчеты основаны на эпидемиологическом симуляторе, использующем математическую модель SEIR.

Читайте также
Гинцбург сообщил о надежде на пожизненный иммунитет от «Спутника V»

В банке пояснили, что модель показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом к более теплой погоде. При этом в «Сбербанке» отметили, что говорить о третьей волне заболеваемости коронавирусом в России преждевременно.

Такое же мнение высказал 30 марта по поводу третьей волны глава Минздрава Михаил Мурашко. «Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», — сообщил он.

При этом замглавы Минздрава Татьяна Семенова в конце марта указала, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне. В Кремле также отмечали, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется, и говорить о победе над инфекцией пока рано.

С середины марта в России ежедневно выявляют около 9 тыс. случаев заражения коронавирусом. По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в стране перевалило за 4 млн. Умерли 102 649 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский обратился к Путину
МВД заинтересовало интервью Дудя
В России выявили 8 702 случаев коронавируса за сутки
В Европарламенте призвали изменить санкции в отношении РФ
Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
В Москве закрывают «Елисеевский» магазин (фото)
На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
Турция опровергла изменение правил въезда из России
Gnezdo.ru
США готовятся к войне против России
Военный фрегат НАТО преградил путь кораблю РФ
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Реальные истории из 90-х. Дети никогда не поверят
Авто
Какие детали машин чаще всего повреждаются в ДТП: рейтинг На первом месте оказался задний бампер, а на последнем — правая фара
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Дети
22-летняя Кафельникова больше не может скрывать беременность Первые слухи о ее беременности появились в феврале
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Дом
Как продать квартиру, доставшуюся по наследству
6 моделей диванов, которые безнадежно устарели
Оформляем крохотную спальню: интерьеры и советы
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь