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11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве закрывают легендарный «Елисеевский» магазин

Столичные власти обещают сохранить уникальный объект.

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11 апреля — последний день работы знаменитого «Елисеевского» гастронома в Москве перед закрытием на неопределенный срок.

Полки в магазине, просуществовавшем 120 лет, уже практически пусты, алкогольный отдел закрыт. Но москвичи все равно спешат внутрь — сфотографироваться на память на фоне легендарных интерьеров.

Магазин-гастроном в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка был открыт купцом Григорием Елисеевым в 1901 году. В «Елисееском» продавали экзотические продовольственные товары и редкие вина.

С 1920-х годов магазин именовали «Гастроном № 1». В советское время он считался самым знаменитым гастрономом в стране, в том числе благодаря нетипично широкому ассортименту. В 1992 году гастроном приватизировали, предприятие сменило владельцев несколько раз.

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В 2003 году в магазине провели реконструкцию. Он превратился в круглосуточный универсам, в котором исчезли традиционные прилавки и продавцы, а покупатели стали самостоятельно собирать товары в корзины и расплачиваться на кассе.

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С весны 2015 года столичные власти, владеющее помещениями магазина, стали готовить их к конкурсной продаже. Как установили журналисты RT, в Росреестре по состоянию на 24 марта 2021 года помещение все еще числилось за городом.

Но перед арендаторами — ООО «Елисеевский магазин» — стоит вопрос поиска новой сети-оператора. Предыдущий оператор, торговая сеть «Алые паруса», закрылся в декабре 2020 года. Пока вопрос с оператором не решен, магазин вынужден прекратить работу.

Тем временем столичные власти заявили, что намерены сохранить для москвичей и гостей столицы легендарное помещение.

«Помещения “Елисеевского” находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена», — сообщили в пресс-службе.

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