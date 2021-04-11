14:54 (мск), источник: Коммерсантъ
ФМБА запатентовало спрей в нос для лечения и профилактики коронавируса
Федеральное
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«Лекарственный препарат МИР-19 предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, методом ингаляционного или интраназального введения», — говорится в сообщении ФМБА.
«МИР-19 — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно “выключает” копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные
Подробности о разработке препарата представили в авторитетном европейском журнале Allergy.
Сейчас завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.