Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
10Взрыв в жилом доме в Химках
19:48 (мск), источник: РБК

Президент Чехии из-за болезни будет передвигаться в инвалидном кресле

Президент Чехии Милош Земан из-за больных ног будет передвигаться в инвалидном кресле. Об этом он сообщил в интервью пражскому изданию Blesk. 76-летний Земан долгое время страдает от невропатии ног, он заявил, что их состояние ухудшается и ему придется использовать инвалидную коляску. При этом он пообещал надеяться на чудо и практиковаться в ходьбе.

Источник: AP 2020

«Я решил пересесть в коляску. Уже сейчас передвигаюсь в коляске в [загородной резиденции] Lany и иногда в Пражском граде. И это очень удобно», — сказал Земан (цитата по Aktualne.cz).

По словам Земана, в случае если 28 октября состоится празднование в Пражском граде очередной годовщины образования Чехословакии, то он поприветствует посетителей из коляски. Он отметил что все-же надеется на чудо и будет практиковаться в ходьбе, когда на улице потеплеет.
Читайте также
Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает республику купить «Спутник V»

«Но поскольку невропатия в основном неизлечима и в некоторой степени прогрессирует, состояние моих ног ухудшается», — подытожил он.

Земану 76 лет, президент Чехии долгое время лечится от стопной невропатии и диабета. Он уже длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге.

В прошлом году президента Чехии госпитализировали из-за травмы руки. По словам пресс-секретаря главы государства, Земан вечером смотрел новости по телевизору, а после завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности и, споткнувшись, сломал руку.

Земан был избран президентом в 2013 году и через пять лет, в 2018 году, переизбран на второй пятилетний срок.

 Зеленский обратился к Путину
МВД заинтересовало интервью Дудя
Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России
Конституционный референдум в Киргизии состоялся
СМИ опубликовали запись разговоров по делу MH17 в день трагедии
Глава Госдепа пригрозил России последствиями за «ее действия»
В Москве закрывают «Елисеевский» магазин (фото)
Зеленский призвал не допустить повторения Второй мировой войны
СМИ узнали об отказе Турции от вертолетов из-за премьера Италии
Авто
Самые популярные кроссоверы в России (фото) Стало известно, какие «паркетники» россияне покупали чаще всего за период с января по март этого года
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Дети
22-летняя Кафельникова больше не может скрывать беременность Первые слухи о ее беременности появились в феврале
Леди
Валерия похвасталась «бесконечными» ногами в смелом мини 52-летняя певица восхитила поклонников
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Ягуар и анаконда: чем закончилась схватка двух хищников (видео)
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь