19:48 (мск), источник: РБК
Президент Чехии из-за болезни будет передвигаться в инвалидном кресле
Президент Чехии Милош Земан
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«Я решил пересесть в коляску. Уже сейчас передвигаюсь в коляске в [загородной резиденции] Lany и иногда в Пражском граде. И это очень удобно», — сказал Земан (цитата по Aktualne.cz).
«Но поскольку невропатия в основном неизлечима и в некоторой степени прогрессирует, состояние моих ног ухудшается», — подытожил он.
Земану 76 лет, президент Чехии долгое время лечится от стопной невропатии и диабета. Он уже длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге.
В прошлом году президента Чехии госпитализировали
Земан был избран президентом в 2013 году и через пять лет, в 2018 году, переизбран на второй пятилетний срок.