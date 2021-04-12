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00:33 (мск), источник: BFM.ru

Китай рассматривает возможность смешивания вакцин против COVID-19

Это может способствовать дальнейшему повышению их эффективности.

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Источник: Reuters

Китай официально рассматривает возможность смешивания вакцин против COVID-19 в качестве способа дальнейшего повышения их эффективности, сообщает Reuters.

Имеющиеся данные показывают, что китайские вакцины отстают от других вакцин, включая Pfizer и Moderna, с точки зрения эффективности, но требуют менее строгого контроля температуры при хранении.

Доступные в настоящее время вакцины «не обладают очень высоким уровнем защиты», сказал Гао Фу, директор китайских центров по контролю и профилактике заболеваний на конференции в китайском городе Чэнду.

«Рассматривается возможность инъекций вакцинами различных технических направлений», — сказал он.

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Гао добавил, что принятие мер по оптимизации процесса вакцинации, включая изменение количества доз и промежутка времени между дозами, было «определенным» решением проблем эффективности.

Китай разработал четыре собственные вакцины, одобренные для общественного использования, и официальный представитель заявил, что к концу года страна, вероятно, произведет 3 млрд доз.

Вакцина от COVID-19, разработанная китайской компанией Sinovac, показала эффективность чуть выше 50% при бразильских клинических испытаниях. Отдельное исследование в Турции показало, что ее эффективность составила 83,5%.

Подробных данных об эффективности вакцин, производимых китайской Sinopharm, не опубликовано. Согласно промежуточным результатам, эффективность двух вакцин, разработанных ее подразделениями, составляет 79,4% и 72,5% соответственно.

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Оба производителя вакцин представили данные о своих вакцинах против COVID-19 с указанием уровней эффективности, соответствующих требованиям Всемирной организации здравоохранения, сообщила группа экспертов ВОЗ в марте.

Китай отправил за границу миллионы доз своих вакцин, а официальные лица и государственные СМИ яростно защищали вакцины, ставя под сомнение безопасность и логистические возможности других вакцин.

«Как повысить уровень эффективности вакцин — это проблема, которую должны рассмотреть ученые всего мира», — сказал Гао, добавив, что смешивание вакцин и корректировка методов иммунизации — это решения, которые он предложил.

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