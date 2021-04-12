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01:42 (мск), источник: Известия

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с Днем космонавтики, который отмечается в понедельник, 12 апреля.

Источник: Роскосмос

«Дорогие друзья, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Ровно 60 лет назад 12 апреля произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории — космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет, а человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин, — наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета», — говорится в сообщении космонавтов.

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Также экипаж МКС отметил, что именно в тот день, 12 апреля 1961 года, началась новая эра — эра космических пилотируемых полетов. Российские ученые и конструкторы продемонстрировали тогда неоспоримое превосходство отечественных технологий, заявили космонавты, а также сделали СССР первой космической державой.

Космонавты поздравили всех с праздником, а также выразили благодарность «всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также тем людям, которые работали и продолжают работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса.

Накануне Дня космонавтики, 12 апреля, федеральная территория «Сириус» организовала программу в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос.

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