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06:51 (мск), источник: Известия

Минобороны РФ назвало число вакцинированных от коронавируса военных

Более 531 тыс. российских военнослужащих прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины. Об этом «Известиям» 12 апреля заявили в Министерстве обороны.

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Источник: РИА "Новости"

«Из них: 41% — военнослужащие, 59% — курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций», — говорится в сообщении.

При этом полный курс вакцинации прошли уже 400 384 человек.

В ведомстве отметили, что в вооруженных силах ежесуточно вакцинируется более 12 тыс. военнослужащих и членов их семей. По состоянию на 12 апреля в ВС РФ поставили 651 110 доз вакцины.

Также 183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки вакцинировались российским препаратом «Спутник V».

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в регионах страны имеет тенденцию к стабилизации. В то же время она не исключила сезонные колебания уровня заболеваемости в апреле и мае.

Она подчеркнула, что залогом стабильной ситуации является вакцинация. Вице-премьер также призвала россиян подумать и пройти вакцинацию, отметив важность этого шага для сохранения здоровья.

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