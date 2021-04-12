Минобороны РФ назвало число вакцинированных от коронавируса военных

«Из них: 41% — военнослужащие, 59% — курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций», — говорится в сообщении.
При этом полный курс вакцинации прошли уже 400 384 человек.
В ведомстве отметили, что в вооруженных силах ежесуточно вакцинируется более 12 тыс. военнослужащих и членов их семей. По состоянию на 12 апреля в ВС РФ поставили 651 110 доз вакцины.
Также 183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки вакцинировались российским препаратом «Спутник V».
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в регионах страны имеет тенденцию к стабилизации. В то же время она не исключила сезонные колебания уровня заболеваемости в апреле и мае.
Она подчеркнула, что залогом стабильной ситуации является вакцинация. Вице-премьер также призвала россиян подумать и пройти вакцинацию, отметив важность этого шага для сохранения здоровья.