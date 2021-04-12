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08:53 (мск), источник: Известия

Трамп предложил назвать вакцину от коронавируса в свою честь

Экс-президент США Дональд Трамп во время закрытого ужина для спонсоров Республиканской партии упомянул о своих заслугах в борьбе с пандемией короновируса и по словам присутствующих журналистов даже посетовал на то, что вакцину от COVID-19 надо было назвать в его честь «Трампцина». Об этом пишет The Independent.

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Источник: AP 2020

Как отмечает издание, бывший глава Белого дома приписал себе создание нескольких вакцин и гордился своими успехами в борьбе с пандемией. Похвалил 45 президент США и губернаторов-республиканцев, которые помогали бизнесу в своих штатах.

Не прошел он и мимо бывшего главного медицинского советника доктора Энтони Фаучи, отреагировав на заявление главного инфекциониста о том, что ношение сразу нескольких масок одновременно эффективнее предотвращает заражения коронавирусом. Трамп назвал его «треплом».

Бывший хозяин Овального кабинета, обращаясь к участникам закрытой встречи, уточняют журналисты, утверждал, что антиковидный препарат должен был получить название «Трампцина».

При этом, он пояснил, что эту идею подкинул ему один из сторонников.

В качестве подтверждения правильности своих слов, Трамп напомнил, что он дал старт операции Warp Speed по ускорению разработки средства против коронавирусной инфекции. Однако в рамках этой инициативы полное финансирование получил только один вариант лекарства, произведённый компанией Moderna, подчёркивается в статье.

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Ранее 29 марта Трамп раскритиковал своих бывших советников по ситуации с коронавирусом — главного инфекциониста страны Энтони Фаучи и экс-координатора Белого дома по вопросам COVID-19 Дебору Беркс.

Ранее в тот же день в интервью CNN Фаучи рассказал, что администрация Трампа «боролась друг с другом, а не с вирусом». В свою очередь Беркс отметила, что жертв коронавируса в стране могло быть меньше, если бы Белый дом ввел более строгие меры после первой волны эпидемии.

В ответ бывший американский лидер обвинил своих экс-советников в самопиаре.

Тогда же президент США Джо Байден объявил о новых мерах по вакцинации населения от коронавируса, которые предполагают получение доступа к вакцине 90% взрослым американцам к 19 апреля.

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