Трамп предложил назвать вакцину от коронавируса в свою честь

08:53 (мск), источник: Известия
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Как отмечает издание, бывший глава Белого дома приписал себе создание нескольких вакцин и гордился своими успехами в борьбе с пандемией. Похвалил 45 президент США и
Не прошел он и мимо бывшего главного медицинского советника доктора Энтони Фаучи, отреагировав на заявление главного инфекциониста о том, что ношение сразу нескольких масок одновременно эффективнее предотвращает заражения коронавирусом. Трамп назвал его «треплом».
При этом, он пояснил, что эту идею подкинул ему один из сторонников.
В качестве подтверждения правильности своих слов, Трамп напомнил, что он дал старт операции Warp Speed по ускорению разработки средства против коронавирусной инфекции. Однако в рамках этой инициативы полное финансирование получил только один вариант лекарства, произведённый компанией Moderna, подчёркивается в статье.
Ранее 29 марта Трамп раскритиковал своих бывших советников по ситуации с коронавирусом — главного инфекциониста страны Энтони Фаучи и
Ранее в тот же день в интервью CNN Фаучи рассказал, что администрация Трампа «боролась друг с другом, а не с вирусом». В свою очередь Беркс отметила, что жертв коронавируса в стране могло быть меньше, если бы Белый дом ввел более строгие меры после первой волны эпидемии.
В ответ бывший американский лидер обвинил своих
Тогда же президент США Джо Байден объявил о новых мерах по вакцинации населения от коронавируса, которые предполагают получение доступа к вакцине 90% взрослым американцам к 19 апреля.