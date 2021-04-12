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11:08 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 8 320 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 8 320 случаев коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник, 12 апреля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в Москве (1 833), Санкт-Петербурге (706) и Московской области (569).

Кроме того, за последние 24 часа скончались 277 пациентов, что стало минимумом с 9 ноября. Выписаны из больниц — 6 656 человек.

Всего с начала эпидемии выявлено 4 649 710 случаев COVID-19, выздоровели 4 272 165 человек, скончались 103 263 пациентов с коронавирусом.

Днем ранее в стране было выявлено 8702 случая коронавирусной инфекции.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией остается стабильной несколько недель подряд.

18 января в России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку бесплатно могут все желающие. Как неоднократно отмечали эксперты, вакцинация позволит выработать иммунную прослойку и защитить от коронавируса.

В РФ зарегистрированы и одобрены к применения три вакцины, среди который «Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» производства ФГБНУ Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

«Спутник V» зарегистрировали уже в 60 странах.

Помимо этой вакцины в Центре Гамалеи разработали также однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Препарат готовится к регистрации, сообщили в правительстве 9 апреля.

В этот же день Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор». 5 апреля первая крупная партия этого препарата была направлена в регионы России.

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