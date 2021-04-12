11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В небе над Великим Новгородом появилась ракета из 500 дронов (видео)
Световое шоу было приурочено ко Дню космонавтики
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Вечером 11 апреля, накануне Дня космонавтики, в небе над Великим Новгородом прошло завораживающее световое шоу при участии 500 квадрокоптеров. Шоу, длившееся 10 минут, было посвящено 60-летию первого полета человека в космос.
Светящиеся дроны изобразили в небе фигуры взлетающей ракеты, первого искусственного спутника Земли в космосе «Спутник-1» и станции «Мир».
Видео этого светового шоу разместил на своей странице в социальной сети губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Отмечается, что мероприятие не было анонсировано заранее
Сообщается, что организатором шоу выступила петербургская компания «Геоскан», которая в сентябре 2020 года в
Екатерина Гура