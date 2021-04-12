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11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В небе над Великим Новгородом появилась ракета из 500 дронов (видео)

Световое шоу было приурочено ко Дню космонавтики

Вечером 11 апреля, накануне Дня космонавтики, в небе над Великим Новгородом прошло завораживающее световое шоу при участии 500 квадрокоптеров. Шоу, длившееся 10 минут, было посвящено 60-летию первого полета человека в космос.

Светящиеся дроны изобразили в небе фигуры взлетающей ракеты, первого искусственного спутника Земли в космосе «Спутник-1» и станции «Мир».

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Видео этого светового шоу разместил на своей странице в социальной сети губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Отмечается, что мероприятие не было анонсировано заранее из-за коронавирусных ограничений, что вызвало недовольство местных жителей. Тем не менее, некоторым удалось посмотреть его вживую из окон своих домов.

Сообщается, что организатором шоу выступила петербургская компания «Геоскан», которая в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге одновременно запустила в небо 2200 дронов, пишут Новгородские Ведомости.

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