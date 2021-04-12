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14:45 (мск), источник: Известия

Названы находящиеся под угрозой исчезновения памятники Европы

Организация Europa Nostra, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды, назвала семь памятников и объектов культурного наследия Европы, находящихся под серьезной угрозой исчезновения. Рейтинг опубликован на ее сайте.

Источник: eisenstier/СС0

Эксперты выбрали семь объектов из 12 претендентов. Учитывались значимость памятника, а также серьезность опасности, которая ему грозит. Эти сооружения имеют право на получение гранта EIB Heritage Grant в размере до €10 тыс., говорится в материале от 8 апреля.

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В списке оказалась церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии в Испании. Храм находится в скалистых горах к югу от муниципалитета Арредондо. Возраст часовни недавно был датирован 660−680 годами нашей эры, а в здании до сих пор проводятся службы.

Также исчезнуть может железная дорога Ахензее в Тироле, Австрия. Она была открыта в 1889 году и до сих пор использует всё оборудование конца XIX века. Весной 2020 года железнодорожная компания «Ахензее» обанкротилась, а государственные субсидии компания не получила.

Вошло в список и построенное между 1876 и 1929 годами кладбище Мирогой в Загребе, Хорватия. Оно является прекрасным примером европейской неоклассической архитектуры. В марте и декабре 2020 года в хорватской столице произошли два сильных землетрясения, которые нанесли серьезный ущерб объекту. Сильные дожди и пандемия COVID-19 затруднили процессы оценки ущерба.

Также могут исчезнуть пять островов в Эгейском море: Аморгос, Кимолос, Китира, Сикинос и Тинос. В настоящее время они представляют «кикладский ландшафт» — важную часть греческой идентичности, который находится в серьезной опасности из-за предлагаемой программы установки ветряных турбин на этих островах.

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Выразили обеспокоенность эксперты и судьбой сада Джусти в итальянской Вероне. Его создали в 1570 году, и с тех пор он открыт для публики. Саду удалось сохранится в первоначальном виде, но грозы и непогода в 2020 году нанесли значительный ущерб всему участку. Так, треть от общего числа деревьев и части самшитового лабиринта были выкорчеваны.

Под угрозой исчезновения, согласно данным организации, построенный в XIV веке Дечанский монастырь в Косово. Он является одним из самых важных средневековых религиозных памятников в Европе. Но с 2006 года он находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как находящийся под угрозой. Монастырь сталкивается с проблемами из-за нерешенных правовых вопросов.

Завершает список Центральное почтовое отделение в Скопье в Северной Македонии, построенное в 1974 году после сильного землетрясения 1963 года.

Здание пережило сильный пожар в 2013 году, его интерьеры были либо полностью утрачены, либо получили серьезные повреждения. Здание в настоящее время находится в еще большей опасности из-за заброшенности и износа.

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