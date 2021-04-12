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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Десятки овец образовали на поле в Британии «таинственный символ»

Фото быстро стало вирусным и породило множество теорий

Преподаватель Королевского университета Холлоуэя по имени Кристофер Хогг заметил необычное зрелище во время традиционной утренней поездки на велосипеде. Проезжая мимо одного из полей в британском графстве Восточный Сассекс, мужчина увидел таинственный круг.

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Подъехав поближе, Хогг понял, что странный знак на поле — это овцы, которые выстроились в форме круга.

Хогг сделал фото этой необычной картины и опубликовал в соцсетях с просьбой объяснить ему такое странное поведение овец.

За несколько дней снимок стал вирусным, а в комментариях пользователи выдвигали самые разные предположения: от электромагнитных полей и влияния инопланетян на поведение животных до технологий кормления.

С последним, кстати, согласились и коллеги Хоггса, которые предположили, что таким «круговым» образом владелец стада разбрасывает для овец корм, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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