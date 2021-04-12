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17:01 (мск), источник: РБК

Пожар на «Невской мануфактуре». Фоторепортаж

Возгоранию в здании «Невской мануфактуры» присвоен наивысший ранг опасности. Жертвой стал пожарный. Более 300 человек продолжают бороться с огнем. Как в Санкт-Петербурге пытаются потушить огонь на бывшей фабрике, ныне офисном комплексе — в фоторепортаже РБК.

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РИА "Новости"
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Сообщение о пожаре в нежилом здании «Невской мануфактуры» поступило около 12:35 по местному времени. Уже около 13:00 возгоранию был присвоен наивысший ранг опасности

РИА "Новости"
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По данным МЧС, огонь охватил 10 тыс. кв. м

РИА "Новости"
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Один пожарный погиб, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах

РИА "Новости"
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Из здания эвакуированы 40 человек, двое из них госпитализированы

РИА "Новости"
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Тушение осложняет сильный ветер. С огнем борются 300 человек и 69 единиц техники

РИА "Новости"
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Прокуратура Невского района проводит проверку по факту ЧП. Прокурор района Виктор Винецкий выехал на место происшествия. Прокуратура займется выяснением причин пожара и оценкой действий ответственных лиц при соблюдении правил пожарной безопасности

РИА "Новости"
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Нежилое здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге является объектом культурного наследия

РИА "Новости"
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Фабрику открыл в 1841 году англичанин Джеймс Торнтон. В здании находились прядильное, ткацкое и отделочное производства

РИА "Новости"
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В 1918 году мануфактуру национализировали и законсервировали, а в 1920-х годах здесь заработала государственная фабрика шерстяных изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль»

РИА "Новости"
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Сейчас в здании находится бизнес-центр

РИА "Новости"
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АО «Невская мануфактура» принадлежит Алексею Устаеву, сообщает «Фонтанка». Устаев — совладелец банка «Викинг» и компании «Сититель», управляющей гостиницами «Санкт-Петербург» и «Октябрьская»

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