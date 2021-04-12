17:01 (мск), источник: РБК
Пожар на «Невской мануфактуре». Фоторепортаж
Возгоранию в здании «Невской мануфактуры» присвоен наивысший ранг опасности. Жертвой стал пожарный. Более 300 человек продолжают бороться с огнем. Как в
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Сообщение о пожаре в нежилом здании «Невской мануфактуры» поступило около 12:35 по местному времени. Уже около 13:00 возгоранию был присвоен наивысший ранг опасности
По данным МЧС, огонь охватил 10 тыс. кв. м
Один пожарный погиб, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах
Из здания эвакуированы 40 человек, двое из них госпитализированы
Тушение осложняет сильный ветер. С огнем борются 300 человек и 69 единиц техники
Прокуратура Невского района проводит проверку по факту ЧП. Прокурор района Виктор Винецкий выехал на место происшествия. Прокуратура займется выяснением причин пожара и оценкой действий ответственных лиц при соблюдении правил пожарной безопасности
Нежилое здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге является объектом культурного наследия
Фабрику открыл в 1841 году англичанин Джеймс Торнтон. В здании находились прядильное, ткацкое и отделочное производства
В 1918 году мануфактуру национализировали и законсервировали, а в 1920-х годах здесь заработала государственная фабрика шерстяных изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль»
Сейчас в здании находится бизнес-центр
АО «Невская мануфактура» принадлежит Алексею Устаеву, сообщает «Фонтанка». Устаев — совладелец банка «Викинг» и компании «Сититель», управляющей гостиницами «Санкт-Петербург» и «Октябрьская»