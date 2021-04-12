100-летняя британка назвала Дэвида Бекхэма секретом своего долголетия

Долгожительница из Великобритании по имени Розена Гарнер в начале апреля перешагнула свой вековой рубеж. Британская бабушка, которая сейчас живет в доме престарелых Brookside care home в городке Бамбер-Бридж, с размахом отпраздновала юбилей, даже несмотря на коронавирусные ограничения.
Родные и близкие передали ей подарки и праздничный торт, но лично поздравить с днем рождения не смогли — сейчас все резиденции для пожилых людей в стране закрыты.
Несмотря на это, Розена осталась довольна торжеством и даже станцевала с персоналом и подругами. Она также получила более 130 поздравительных открыток от людей по всей Великобритании.
По словам долгожительницы, она не ощущает себя на свой возраст и по-прежнему молода душой. А секретом своего долголетия пенсионерка назвала любовь к сыру, крекерам и своему кумиру — Дэвиду Бекхэму. Гарнер рассказала, что рядом с ее кроватью висит календарь с футболистом и она каждое утро ему улыбается. Такие простые вещи, как еда и красивый мужчина на плакате, поднимают ей настроение и желание пожить подольше, пишет издание Mirror.