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День в истории: 13 апреляГибель художника Василия Верещагина, взрыв на «Аполлоне-13», освобождение Вены советскими войсками и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 13 апреля

Гибель художника Василия Верещагина, взрыв на «Аполлоне-13», освобождение Вены советскими войсками и другие события этого дня в истории.

117 лет назад погиб великий художник Василий Верещагин

13 апреля 1904 года во время русско-японской войны погиб великий художник Василий Верещагин, автор таких шедевров, как «Апофеоз войны», «Смертельно раненый», «Побежденные. Панихида» и многих других. Броненосец «Петропавловск», на котором находился живописец, подорвался на японской мине и затонул близ Порт-Артура.

Современник Верещагина Илья Репин назвал его в траурной речи «сверхчеловеком», сравнив художника с Наполеоном и Петром Великим. За свою жизнь Верещагин объездил почти все страны мира и абсолютно все зоны военных конфликтов, в которых участвовала тогда российская армия. Кавалер ордена Святого Георгия 4-ой степени воевал в Средней Азии и на Балканах, путешествовал по Индии и Японии, собирал полные залы на персональных выставках в Европе.

Байкало-Амурская магистраль

Источник: РИА "Новости"

13 апреля 1932 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги». Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — одна из самых протяженных железнодорожных линий в мире. Она проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, Хабаровского края. Это второй (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану.

Сейчас БАМ — это железнодорожная магистраль протяженностью 4 тыс. 300 км, на которой построено 190 станций и разъездов, более 2тыс. 800 инженерных сооружений, в том числе 1 тыс. 700 мостов, несколько тоннелей длиной более километра. Ежегодно Байкало-Амурская магистраль перевозит около 12 млн пассажиров и 10−12 млн тонн грузов.

Освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков

Источник: РИА "Новости"

13 апреля 1945 года в ходе Венской наступательной операции во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов советскими войсками была освобождена столица Австрии Вена. После ожесточенных боев в центральной части города и в кварталах, расположенных на северном берегу Дунайского канала, немецкий гарнизон был рассечен на отдельные группы, и началось их уничтожение. А к полудню 13 апреля Вена была полностью очищена от фашистских войск.

Стремительные и самоотверженные действия советских войск не позволили гитлеровцам разрушить один из красивейших городов Европы. Советские воины предотвратили взрыв Имперского моста через Дунай, а также разрушение многих ценных архитектурных сооружений, подготовленных к взрыву или подожженных гитлеровцами при отступлении: среди них собор Святого Стефана, Венская ратуша и другие.

51 год аварии на «Аполлоне-13»

Источник: NASA

«Аполлон -13» с тремя астронавтами на борту — Джеймсом Артуром Ловеллом, Джоном «Джеком» Леонардом Суайгертом и Фредом Хейзом — должен был стать третьим пилотируемым космическим кораблем, приземлившимся на лунной поверхности. Однако на пути к Луне случилось непредвиденное. Взрыв в служебном модуле привел к утечке кислорода. Суайгерт сообщил о неисправности центру управления полетом. Он произнес знаменитую фразу, ставшую крылатой, хотя часто неправильно цитируемой: «Окей, Хьюстон, у нас тут проблема».

Командный модуль «Апполона-13», созданный для возвращения астронавтов на Землю, пришлось отключить для экономии ресурсов. Экипаж использовал лунный модуль в качестве спасательного.

13 апреля 1990 года Михаил Горбачев выдал Польше документы по катынскому делу

Источник: РИА "Новости"

31 год назад СССР признал ответственность за расстрел польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году. В заявлении ТАСС от 13 апреля 1990 года советская сторона выражала «глубокое сожаление в связи с катынской трагедией» и называла казнь поляков одним из «тяжких преступлений сталинизма». Ответственность за злодеяния была возложена на ряд высокопоставленных деятелей НКВД того времени.

Как выяснилось из рассекреченных в 1992 году данных, с предложением о расстреле поляков к Политбюро ЦК ВКП (б) обратился нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Всего в Катыни и Медном сотрудники НКВД казнили 21857 человек. Поляками из них были, согласно записке Берии, 97%.

По информации «Газеты.ру», «РИА Новости», «Русской службы Би-би-си», ТАСС

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