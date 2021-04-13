13:19 (мск), источник: Московский комсомолец
Названы самые смешные ошибки «Тотального диктанта» 2021
Оцаревшие фотографии.
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В Москве подвели итоги «Тотального диктанта», который состоялся 10 апреля. В этом году к нему присоединились в общей сложности более 675 тысяч человек из ста двадцати трех стран. Они писали непростой текст Дмитрия Глуховского «Обещание». Сам писатель выступил «диктатором» в столице акции — Якутске. Хотя проверка работ еще продолжается, и общее количество отличников, хорошистов и двоечников пока неизвестно, организаторы рассказали о наиболее распространенных ошибках нынешнего «Тотального диктанта», в котором центральной стала тема преодоления смерти.
«Тотальный диктант» 2021 года, с одной стороны, вернул людей в офлайн, и очно его написали девяносто тысяч человек против прошлогодних тридцати пяти тысяч, а с другой, расширил мультимедийные границы. Специально для акции по рассказу Дмитрия Глуховского «Обещание» режиссер Лана Влади сняла короткометражный фильм. Он добавляет к этой драматической истории жизнеутверждающую ноту. Темы же, поднятые писателем в небольшом тексте, поистине вечные и экзистенциальные.
— В
Свой текст я хотел посвятить семье, роду и той роли, которую наше поколение среднего возраста как связующее звено играет между прошлым и будущим, и как связь времен проходит буквально через каждую семью.
По словам Глуховского, он хотел написать текст, который был бы вне политики и объединил бы людей самых разных взглядов. Писатель сравнил «Тотальный диктант» с машиной времени, которая отправляет всех в их школьные годы и оттого становится более трогательной, искренней и настоящей.
Насыщенный самыми разными смыслами, рассказ Глуховского оказался сложным и с орфографической, и особенно с пунктуационной точки зрения. Такие выводы делает председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
— Текст был насыщен диалогами, которые вызывали трудности, — объясняет он. — Практически все участники сделали ошибки в предложении «Сказать, что не была, — значит соврать». Там нужно было выделить запятыми придаточное предложение «что не была», а потом обязательно поставить тире перед словом «значит», которое присоединяет сказуемое к подлежащему.
Не сложились отношения у многих пишущих с «не скоро», которое писали не раздельно, а слитно. Были ошибки в слове «тормошить» — особенно во второй безударной «о», вместо которой писали «а», проверяя словом «тормашки». Любопытная история вышла с «промокнУть», в котором присутствует корень с чередованием мок/мак, где безударная не проверяется ударной, а написание зависит от значения. Слово ошибочно писали через «а».
— Надо сказать, что такое написание
Но действующие правила правописания приняты в 1956 году, и толковый словарь Ушакова не является надежным источником по орфографии в современном языке. Стоит пользоваться современными справочниками и не обращаться к словарям, которые выходили сто, восемьдесят лет назад.
Иногда писавшие «Диктант» просто не понимали некоторые слова и придумывали собственные версии. Так, «отсыревшие» фотографии превращались в «оцаревшие», а сетчатка — в клетчатку.
Впрочем, все это мелочи. Главное же, что после тяжелого ковидного года желающих проверить свою грамотность стало больше.