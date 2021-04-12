23:17 (мск), источник: ТАСС
Портрет Гагарина появился на самой высокой башне мира в Дубае
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Портрет Юрия Гагарина спроецировали в понедельник в Дубае на фасад
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«Полет Юрия Гагарина ознаменовал начало эры покорения космоса. Нет в мире такой страны, где не было бы известно имя нашего прославленного космонавта. Мы очень рады, что Космическое агентство ОАЭ поддержало инициативу российской стороны по освещению в такой красивой и оригинальной форме 60-летия со дня первого полета человека в космос», — рассказал ТАСС генеральный консул России в Дубае Олег Фомин.
«Мы очень благодарны нашим арабским партнерам за эту замечательную акцию. За светлую память героического поступка нашего знаменитого соотечественника. За бережное отношение к его подвигу. Для нас это яркий признак того, что ОАЭ серьезно настроены на двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество [в сфере освоения космоса]", — подчеркнул представитель госкорпорации «Роскосмос» в регионе Персидского залива Анатолий Красников.
По случаю различных торжественных дат фасад башни украшают с помощью подсветки и проекций. Так, 12 июня 2020 года
Портреты людей появляются на фасаде
Открытая в 2010 году