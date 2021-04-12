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19:59 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в мире не стабилизировалась

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в мире на данный момент не стабилизировалась, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

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Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на первую декаду апреля текущего года, если говорить о ситуации в мире, рост [заболеваемости ковидом] наблюдается во многих странах Европейского Союза. Так же на Африканском континенте, на американских континентах и в Азии, то есть стабилизации в мире пока не наблюдаем», — сказала она.

Ситуация с коронавирусом в последнее время ухудшилась в 21 стране из тех, с которыми Россия открыла авиасообщение, отметила она.

«Если говорить о тех странах, с которыми у нас открыто авиасообщение, то из 30 таких стран в 21 за прошедшие три недели мы видим дестабилизацию ситуации определенную. Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике», — сказала она.

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