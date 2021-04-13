04:52 (мск), источник: Известия
Морской отбой: что ждет российских туристов после закрытия Турции
Альтернативным направлением могут стать курорты Египта и Кипра.
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Решение России ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня
По экспертным оценкам, дешевых туров в Турции путешественники теперь не дождутся до
Вечером 12 апреля
— На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединённой Республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года, — добавила
Она поручила Ростуризму внести пакет мер по поддержке отрасли, который поможет исполнить обязательства перед туристами.
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила журналистам, что организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию в соответствии с датами окончания туров. Путешественники, которые решат прервать отдых до срока, смогут это сделать по согласованию с туроператором.
— Что касается граждан, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, они также смогут вернуться в Россию планово. Вместе с тем рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты, — отметила она.
Россияне привозят из поездок в Турцию самые разные штаммы коронавирусной инфекции, уточнила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, из общего количества «привозных» случаев заболевания 80% приходится на россиян, прибывших именно из этой страны.
С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости COVID-19, на прошлой неделе показатели резко пошли вверх и достигли своего пика — 55,9 тыс. случаев 9 апреля. По состоянию на 12 апреля суточный прирост составил в Турции 50,7 тыс. заболевших.
— Если в России мы фиксируем 45 случаев заболевания на 100 тыс. населения, то в Турецкой Республике этот показатель за 14-ю неделю текущего года составил 455 на 100 тыс. населения, — сообщила Анна Попова.
Для туристического рынка решение оперштаба означает, что запуск сезона в Турции перенесется минимум на полтора месяца позже, и брони сместятся, сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
— Туристов ждет рост цен, поскольку самый доступный отдых в Турции — как раз в
— Думаю, что большинство туристов перенесут поездки в Турцию на другое время или переориентируются на отдых в России. В ОАЭ сейчас наступает низкий сезон, будет снижение цен. У некоторых туроператоров рейсы в Эмираты есть сейчас не дороже, чем в Турцию. Думаю, что за возвратом денег обратятся 10−15% туристов, это будут не ваучеры, а живые деньги, — пояснил Алексан Мкртчян.
На данный момент Турция являлась единственным массовым чартерным направлением, которое было доступно большинству россиян благодаря демократичной стоимости отдыха в отелях страны и большим объемам авиаперевозки из ряда городов РФ, сказал «Известиям» заместитель гендиректора TEZ TOUR Россия Владимир Каганер.
— Туры в другие открытые для наших соотечественников страны представлены исключительно на базе регулярных рейсов, спрос на которые в разы превышает предложение, что стимулирует рост цен на авиаперелеты, — отметил он.
Медики считают обоснованным решение о временном закрытии Турции.
— Непривитые и не переболевшие коронавирусом туристы могут инфицироваться при въезде в страну с повышенной эпидемической угрозой, которой сейчас является Турция. Так как бессимптомный период инкубации может составлять от одной до двух недель, есть риск по возвращении с курорта заразить своих близких, — сообщил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов. — В Турции сейчас много бессимптомных случаев течения болезни — до 60−70%. И это очень опасно.
Эксперт добавил, что существует угроза дополнительного завоза британского и южноафриканского штаммов в Россию. И если бы авиасообщение с Турцией не ограничили, мы бы получили очередной подъем заболеваемости после майских праздников.
Пандемия продолжается: в некоторых странах она набирает обороты, в других — стабильно затихает, как в России, сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
— С точки зрения эпидемиологии до конца пандемии лучше вообще избегать любых лишних контактов, даже если вы переболели и вакцинировались, — сказал он.
Волчков подчеркнул, что вакцинация — это средство массовой защиты.
— Для безопасного путешествия в другую страну нужно, чтобы 65−70, а лучше 80% ее населения имело естественный или искусственный иммунитет, — пояснил он.
По словам эксперта, Турции, судя по росту заболеваемости, до этого далеко. И если там, например, лишь у 20% населения есть иммунитет, то туристы рискуют даже в том случае, если они переболели или вакцинировались.
Представители Турции в беседе с «Известиями» выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.
— Россия — один из главных партнеров для Турции во многих направлениях, в том числе и в сфере туризма. Поток российских путешественников — один из самых больших, поэтому приостановка авиасообщения между нашими странами крайне негативно скажется на экономике Турции, — заявил в беседе с «Известиями» депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
Эркан Каплан, владелец туроператора Narkissos Tourism, заявил «Известиям», что турпоток из России остается критически важным для всей туриндустрии Турции. В прошлом году
— В 2019 году нас посетили в общей сложности 45 млн туристов, из них 7,5 млн — россияне. Совокупные доходы отрасли тогда достигали $34,5 млрд. 2020 год оказался намного хуже — всего страну посетило только 12,7 млн туристов, доходы сократились до $12 млрд, — подчеркнул Эркан Каплан.
По его словам, в ближайшие дни должно состояться заседание кабмина, на котором правительство Турции примет дальнейшие меры по сдерживанию вируса. На прошлой неделе президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара намерена сократить рост числа инфицированных до конца Рамадана (т.е. до 13 мая).
— Еще с марта сотрудники туристического сектора начали проходить вакцинацию в приоритетном порядке, чтобы успеть завершить ее к началу второго этапа, то есть к началу лета. Таким образом, во время летнего сезона наши объекты будут наиболее безопасными с эпидемиологической точки зрения, — пояснил Эркан Каплан.
К тому же, продолжил эксперт, если обратить внимание на статистику минздрава Турции, можно заметить, что уровень смертности от коронавируса в стране ниже среднемирового, несмотря на регистрируемый в последние недели рост количества заболевших.
В турецкой туротрасли опасаются, что решение РФ может стать вызовом для экономики страны. В Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) заявили в беседе с «Известиям», что для них российский рынок — один из главных.
В посольстве Египта в РФ «Известиям» заявили, что Каир готов в любом объеме принять российских туристов. Это направление может стать одной из достойных альтернатив Турции, считают там.
— Египет будет счастлив увидеть у себя русских туристов, и сделает все, чтобы принять их в любом количестве, — подчеркнул официальный представитель дипмиссии в РФ.
По его словам, Каир ввел серьезные меры безопасности в сфере туризма, а также использует системы оперативного обнаружения коронавируса. Все туристические объекты и отели, в свою очередь, придерживаются этих правил и создают безопасные условия для гостей, подчеркнули в посольстве.
12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на возобновление полетов на курорты Египта в ближайшее время. По его словам, Москва заинтересована в восстановлении авиасообщения с государством.
Еще одной альтернативой Турции может стать Кипр, который уже открылся для граждан РФ с 1 апреля. В посольстве республики «Известиям» сообщили, что ожидают решения российских властей по восстановлению регулярных и чартерных авиарейсов.
В любом случае отдохнуть на Средиземноморье россиянам удастся благодаря решению греческих властей. Уже с 14 мая квота на 4 тыс. российских туристов в неделю перестанет действовать, как и ограничения на передвижения путешественников.