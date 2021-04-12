В Роспотребнадзоре оценили сроки создания вакцины от мутаций коронавируса

«Не более двух месяцев на это потребуется. Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять внутри вакцины — это то же самое ученым, как представить, если мы играем в игру Lego или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции», — пояснил Горелов (цитата по ТАСС).
При этом он подчеркнул, что все существующие в мире вакцины от COVID-19 эффективны против мутировавших вариантов коронавируса.
«Но если принципиально изменять штаммовый состав, то главное, что создана платформа для вакцины», — отметил эксперт.
Новые штаммы коронавируса регистрировались в разных странах мира, в том числе в Великобритании, ЮАР, Бразилии, Нигерии. Как сообщала на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, в международной базе данных содержится почти миллион геномов коронавируса (по состоянию на 6 апреля).
Так, британский штамм был выявлен в 130 странах, штамм из ЮАР — в 80, бразильский — в 45.
В России обнаружили 103 случая заражения британским штаммом и десять — южноафриканским, уточнила Попова, все они завозные (данные от 6 апреля). При этом большая часть завезенных штаммов приходится на Турцию — это единственная страна, из которой в Россию попали оба варианта мутаций.
С 15 апреля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции Россия ограничит авиасообщение с этой страной. Пока мера продлится до 1 июня. Между Стамбулом и Москвой останутся только два рейса в неделю, а также вывозные рейсы.
Как сообщила Попова, на Турцию приходится 80% случаев заражения у россиян, которые вернулись из-за границы.