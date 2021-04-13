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01:39 (мск), источник: Известия

Статус «кто»: самозанятые столкнулись с проблемами в судах

Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручение ведомствам изучить собранную ОНФ практику.

Источник: РИА "Новости"

Недостаток у судов практики по делам с участием самозанятых стал приводить к решениям не в их пользу. На проблему указал «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), организация направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию (документ есть у «Известий»).

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В список сомнительных с точки зрения ОНФ прецедентов вошла, например, интерпретация надзорными органами обсуждения в интернете аспектов самозанятости как информирование о нелегальных способах ухода от налогов. В ОНФ также отметили случаи, когда потеря доходов во время пандемии не дала таким работникам послаблений в суде, а сама эта форма предпринимательства сыграла против обвиняемых по уголовному делу.

«Народный фронт» предложил скорректировать ряд нормативных актов, а Андрей Белоусов уже дал поручения ведомствам проанализировать проблему. Самозанятые — новый юридический статус, на «отшлифовку» законодательства потребуется несколько лет, обращают внимание эксперты.

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Эксперты «Общероссийского народного фронта» проанализировали акты судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также Конституционного суда, принятые по делам с участием самозанятых граждан, говорится в письме руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова. Они пришли к выводу, что судебная практика по таким делам только начинает формироваться, однако уже сейчас обозначились проблемы.

Так, например, обсуждение различных аспектов самозанятости в интернете может быть расценено надзорными органами как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов, следует из документа.

В одном из таких судебных дел прокурор потребовал закрыть сайт (название ресурса не указано в опубликованных материалах), на котором, по его мнению, содержалась информация о серых схемах выплаты зарплаты с использованием налога на профессиональный доход. Впрочем, суд с прокурором не согласился и вынес оправдательный приговор, сославшись на комментарий юриста на том же сайте, который описал правовые последствия от подобных махинаций.

— Из дела видно, что иногда надзорные органы следят за исполнением законодательства с большей степенью строгости, чем та, которую готов поддержать суд, — говорится в письме.

Кроме того, со сложностями в судопроизводстве сталкиваются самозанятые, которые потеряли доход во время пандемии: зачастую это обстоятельство не признавалось достаточно весомым для предоставления различных послаблений.

Например, самозанятая с Сахалина Касьянова К. В. обратилась в суд с просьбой о рассрочке выплаты долга, указав на то, что ее доход сократился в два раза. Однако суд указал, что эти обстоятельства не выступают исключительными, и отказал в прошении.

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Справки из приложения «Мой налог» для работающих на себя не всегда рассматриваются как доказательство размера доходов гражданина, указали также в ОНФ. В одном из дел, в котором суд должен был установить благосостояние самозанятого Лаврищева К. Н. для выплаты им алиментов, такой документ был признан недостаточным. В результате гражданину насчитали алименты исходя из средней заработной платы по России как лицу, не имеющему работы.

Этот статус может сыграть и против обвиняемых по уголовному делу, следует из письма. Например, Костромской суд истолковал самозанятость гражданина, которого обвиняли в организации незаконной миграции, как несвязанность с определенным местом работы. Это было использовано в качестве основания для продления его содержания под стражей.

Проблемой для самозанятых также выступает отсутствие доступа к арбитражным судам, полагают в ОНФ. Они созданы специально для разрешения экономических споров, и разногласия работающих на себя с контрагентами под эту категорию попадают. Однако ни в Арбитражном процессуальном кодексе, ни в федеральных законах не предусмотрена подведомственность дел с участием самозанятых этому виду судов.

Представитель Андрея Белоусова в ответ на просьбу прокомментировать наблюдения ОНФ заявил, что первый вице-премьер поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту рассмотреть обращение ОНФ. «Известия» обратились в эти ведомства, а также в Конституционный и Верховный суды.

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Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила «Известиям», что Минэк рассмотрел направленные ОНФ предложения. Очевидно, что институт самозанятости еще достаточно молод и практика требует «доналадки». Статус самозанятого имеет свои особенности и специфику, но отдельные вопросы в отношении такого работника рассматриваются как гражданские. Те ситуации, которые обозначены ОНФ, в частности отсутствие в нормативных актах понятия «самозанятый», недоступность арбитражных судов для них и рассмотрения их споров, а также вопрос с рассрочкой долгового платежа по причине потери самозанятым дохода и прочие однозначно требуют уточнения, добавила она.

— Совместно с коллегами из ОНФ, органами власти и другими площадками, представляющими интересы бизнеса и самозанятых, мы проведем работу и направим предложения в Минюст России, чтобы устранить эти замечания, — резюмировала Татьяна Илюшникова.

В Минфине сообщили, что обращение ОНФ прорабатывается на межведомственном уровне. Однако вопросы судебной практики, в том числе доступа к арбитражным судам регулируются процессуальным кодексом, поэтому их необходимо адресовать в Минюст как ответственное ведомство.

В Минюсте, в свою очередь, заявили, что направят свою позицию по этому вопросу в Минфин до 21 апреля.

Справка «Известий»

Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Самозанятые регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП. По состоянию на март 2021 года в России зарегистрировано 2 млн самозанятых.

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Вопрос времени

Решить многие из перечисленных проблем позволит внесение ясности в само понятие самозанятости — пока этот термин фактически применяется не только к гражданам, которые платят налог на профдоход, но и к тем, кто самостоятельно обеспечивает себя работой, — нотариусам, адвокатам и т. д. По сути, надо юридически определить эту деятельность как предпринимательскую, уверен заместитель руководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсений Беленький. Другим большим блоком вопросов, по его мнению, выступает отсутствие упоминания самозанятых во многих нормативных актах.

— Действующее предпринимательское законодательство ориентировано на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а самозанятый — новый субъект отношений, который ни тем ни другим не является, — констатировал эксперт.

Из-за новизны юридического статуса действительно могут возникать небольшие правовые коллизии, признал первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

Отшлифовка законодательства, скорее всего, займет еще несколько лет, и это нормально. При этом, по мнению эксперта, правовые недостатки, которые сейчас возникают, — это своеобразная плата за низкую налоговую нагрузку и отсутствие контроля.

Указанные проблемы не слишком критичны для самозанятых, особенно учитывая меры поддержки государства и популярность самого института, возразил член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. Однако он отметил, что в судебной практике часто встречаются случаи перевода работников в данный статус в целях налоговой экономии. Впрочем, смысла это не имеет: налоговая и трудовая инспекции квалифицируют отношения между работниками, оформленными в качестве самозанятых, и работодателем в качестве трудовых и в итоге доначисляют обязательные платежи.

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