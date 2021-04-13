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00:45 (мск), источник: Известия

В Африке гуляет: в Анголе обнаружен штамм коронавируса с 34 мутациями

Это наивысшее число изменений — вдвое больше, чем у британского и южноафриканского вариантов.

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Источник: AFP 2020

Ученые обнаружили у путешественников в аэропорту Анголы новый вариант коронавируса с 34 мутациями — это больше, чем у всех известных штаммов. Вариант SARS-CoV-2 с большим количеством изменений может быть заразнее или лучше подавлять иммунную защиту организма, не исключили авторы находки.

Антитела переболевших и вакцинированных могут хуже справляться с вирусом с большим числом мутаций, подтвердили «Известиям» российские специалисты. Впрочем, прививка всё же с высокой долей вероятности защитит человека и от новых вариантов возбудителя COVID-19, полагают эксперты. Кроме того, формирование коллективного иммунитета ограничит возможность мутаций коронавируса, указали медики.

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Пришелец из Танзании

Команда ученых, работающих в Африке, обнаружила новый штамм коронавируса с самым большим числом мутаций. У него их 34. Для сравнения: у получивших широкую известность британского и южноафриканского вариантов вируса мутаций вдвое меньше.

Неизвестный ранее геном нашли в середине февраля в ходе тестирования в международном аэропорту Анголы.

«Мы выявили новый объект, представляющий особый интерес, у трех путешественников из Танзании, которые вместе прошли тестирование в аэропорту в середине февраля. Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А», — указали специалисты в статье о находке.

В открытой базе данных GISAID есть информация еще о девяти геномных последовательностях, обнаруженных у носителей после путешествий в Танзанию, две из которых имеют ту же основу, что и ангольский штамм.

Новый вариант коронавируса получил временное название A.VOI.V2. В последовательности его ДНК найдена 31 замена аминокислот (важные функциональные замены), 11 из которых в шипах вируса. Также обнаружены три делеции, то есть перестройки в хромосомах, при которых выпадает один или несколько из их участков.

Мутант мутанту рознь

Некоторые из мутаций ангольского варианта африканские ученые выявляли и в ранее известных штаммах. Специалисты предполагают, что эти изменения продолжают развиваться и закрепляются в ДНК как полезные признаки.

По мнению медиков, обнаруживших новый штамм, все эти мутации могут повысить сопротивляемость коронавируса к антителам и увеличить его заразность.

— О 34 мутациях ангольского штамма пока известно слишком мало. Неизвестно, какие из них окажутся полезными для вируса с эволюционной точки зрения и приведут к его значимым изменениям, — прокомментировал находку коллег руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Эксперт добавил, что уже можно точно сказать: чем больше мутаций, особенно в поверхностных белках, тем хуже с вирусом связываются антитела, выработанные при развитии естественного иммунитета или после вакцинации. Впрочем, всё зависит от того, насколько сильно изменится поверхностная структура белков вируса по сравнению с уханьским вариантом. Это и определит антительный иммунный ответ на новый штамм, пояснил ученый.

В увеличении числа мутаций коронавируса нет ничего удивительного, отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— Чем больше проходит времени, чем больше у вируса есть возможностей к адаптации, тем больше мутаций накапливается. Это очередной этап эволюции вируса, — сказал он.

Специалист пояснил: новые мутации возникают из-за того, что патоген начинает сталкиваться с иммунитетом в популяции и выживают те вирусы, которые быстрее распространяются от человека к человеку. И те, которые становятся более устойчивыми к иммунитету, выработанному против первоначальных штаммов вируса и против вакцин, которые были разработаны на основе китайского штамма.

Новые варианты SARS-CoV-2 возникают у людей с ослабленным иммунитетом, которые очень долго болеют COVID-19, и за это время вирус успевает начать адаптацию, подстроиться под организм и приобрести новые свойства, рассказал эксперт.

Еще один из полутора тысяч

Новые мутации коронавируса могут повысить его заразность и сопротивляемость к иммунитету, допустили опрошенные «Известиями» российские специалисты. Однако ход пандемии появление нового штамма принципиально не изменит.

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— Сейчас выявлено более 1,5 тыс. различных штаммов, и большой разницы с точки зрения иммунного ответа между ними нет. И при вакцинации ничего особенного делать не нужно. Вакцины в принципе делаются против консервативных участков, а не тех участков, которые вариабельны и могут быть подвержены мутациям, — сказал профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Андрей Продеус.

Есть «стержень» вируса — геномный материал, он в корне у всех штаммов — африканского, британского, колумбийского, отметил заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ Дмитрий Константинов.

— В принципе, этот «стержень» неизменен, и он мало мутирует, — сказал эксперт.

Он уверен, что все мутации, которые находят в разных уголках мира, — лишь мелкие отклонения от общей нормы, а не значимые изменения.

Вопрос о вакцине

Даже если человек рискует подхватить именно ангольский вирус, ему всё равно стоит сделать прививку от COVID-19, отметил Павел Волчков.

Большое число мутаций патогена не может серьезно отразиться на силе действия препарата, пояснил он.

— Если эффективность вакцины была условно 92%, она в зависимости от количества мутаций начнет уменьшаться. Это не значит, что она будет равна нулю. Она будет равна 86%, 85% и т. д. Запас прочности вакцин достаточно большой, — заверил специалист.

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Он подчеркнул, что сейчас важно не откладывать вакцинацию. Это средство массовой защиты, необходимо привить максимальное количество людей за короткий срок, пояснил эксперт. Особенно важно вакцинироваться людям, которые еще не переболели, подчеркнул Павел Волчков. Таким образом удастся элиминировать популяцию людей, в которых вирусы не смогут приобретать всё новые мутации и тем самым уходить от адаптивного иммунитета.

— Даже если эффективность вакцин против новых штаммов будет ниже, организм не останется незащищенным, — согласен Альберт Ризванов. — Скорее всего, привитые люди всё равно будут защищены от тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Впрочем, сегодняшние технологии создания вакцин позволяют быстро разрабатывать новые варианты лекарственных препаратов, адаптированные против новых штаммов, добавил эксперт. И если вирус настолько сильно мутирует, то производители смогут изменить препарат, чтобы повысить его эффективность против новых вариантов SARS-CoV-2.

Будут ли защищать антитела вакцинированных людей и уже переболевших от новых штаммов вируса, покажут только время и эксперименты, подытожил заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии и генной инженерии ЮУрГУ Александр Зурочка. Он заметил, что скорость и частота мутаций сильно варьируются в разных регионах и странах, но с чем это связано — пока неясно.

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