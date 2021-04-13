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03:19 (мск), источник: Известия

Всем по знанию: молодежь до 35 лет сможет учиться на бюджетных местах

Увеличение возрастного порога даст бесплатное образование еще 1 млн россиян.

Источник: РИА "Новости"

Молодежи до 35 лет могут разрешить учиться на бюджетных местах. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Его автор — зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев — объясняет свою инициативу изменением законодательства, согласно которому возраст молодежи был увеличен до 35 лет.

В большинстве фракций считают новую норму логичной и заслуживающей поддержки. Эксперты уверены, что власти должны быть последовательными в своих действиях и принять законопроект. Вместе с тем на обеспечение образования таких студентов потребуется свыше 100 млрд рублей.

Востребованная норма

По информации «Известий», 13 апреля в Госдуму будет внесен законопроект, касающийся изменения ст. 100 ФЗ «Об образовании в РФ». Документом предлагается увеличить возраст россиян, которые имеют право поступать на бюджетные места в вузах, до 35 лет.

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«В настоящее время ФЗ “Об образовании в РФ” установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет. Вместе с тем, согласно федеральному закону “О молодежной политике в РФ”, определено, что к категории “молодежь” относятся лица от 14 до 35 лет включительно», — говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Известий».

В записке также уточняется, что основным аргументом в пользу увеличения возраста молодежи была возможность воспользоваться мерами государственной поддержки, например получить пособие на рождение ребенка, стипендию как молодому ученому или грант по результатам конкурса молодежных проектов.

Таким образом государство заявило об особой значимости молодежи как важнейшего стратегического ресурса общества, являющегося самой мощной силой развития государства, который, согласно официальным статистическим данным, в России составляет более 40 млн человек, подчеркивается в документе.

Как пояснил «Известиям» зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев, спрос на получение высшего образования среди этой категории населения очень большой, поэтому инициатива будет востребована.

— Мы приняли закон об увеличении возраста молодежи до 35 лет. Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе «Об образовании РФ», хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено. Речь идет где-то об 1 млн таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тыс. человек, — рассказал парламентарий.

С учетом, что финансирование из госбюджета одного места составляет около 100 тыс. рублей в год, на обеспечение образования еще миллиона студентов потребуется свыше 100 млрд, уточняется в экономическом обосновании к проекту ФЗ.

Коллеги в Госдуме законопроект поддерживают. Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов считает законопроект логичным.

— Мы приняли закон, который увеличивает возраст молодежи до 35 лет. Соответственно, эти россияне могут рассчитывать на все права, которые уже имеют граждане, попадающие под эти нормы, — заявил он «Известиям».

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По мнению зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, любые предложения, направленные на создание комфортных условий для граждан, можно поддержать, тем более когда речь идет об образовании.

— У людей бывают разные жизненные ситуации. Например, служба в армии, из-за которой молодой человек не смог вовремя поступить в вуз. Поздно понял, что ему высшее образование необходимо, однако получить его уже невозможно. В этой ситуации человек оказывается заложником обстоятельств, — пояснил парламентарий «Известиям».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию, член КПРФ Олег Смолин полагает, что в законодательстве необходимо вообще отказаться от формулы расчета бюджетных мест, так как именно она создает ограничения. По его словам, коммунисты давно предлагали вернуться к советской системе образования, которая гарантировала его доступность для каждого.

В «Единой России» обещали изучить инициативу после того, как она будет внесена в Госдуму. «Известия» направили запрос в Минобрнауки.

Расширить рамки

Эксперты считают, что власти должны быть последовательными в своих действиях и принять законопроект.

— Конечно, такую инициативу следует поддержать. Более того, считаю, что необходимо предусмотреть в законодательстве возможность непрерывного образования, — заявил «Известиям» председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

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По его словам, если человек решил и после 35 лет получить первое высшее бюджетное образование, почему бы не разрешить ему это сделать. Вполне разумно расширить рамки до действующих норм закона о молодежи, но можно пойти и дальше, считает эксперт.

— Инициатива выглядит логичной. Если возраст молодежи подняли до 35 лет, то было бы правильно, чтобы молодые люди получили все льготы, которые им дает законодательство. Надо быть последовательными, — заявил «Известиям» глава политической группы Константин Калачев.

По его словам, нынешний возраст молодежи — 35 лет — придумали в Европе, в Германии еще в 1990-х годах он был на этом уровне. И это связано с ростом продолжительности жизни, подчеркнул эксперт.

Поправки в закон «О молодежной политике в РФ», увеличивающие предельный возраст молодежи до 35 лет, были приняты и подписаны президентом в декабре прошлого года. Помимо возраста, им предлагалось ввести в законодательство такие понятия, как «молодежь», «молодежная политика», «молодая семья», «молодежные общественные объединения» и другие, закрепив таким образом статус граждан, относящихся к молодежи.

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