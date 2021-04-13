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09:49 (мск), источник: RTVi

Собака Байдена пройдет курс дрессировки из-за проблем с поведением

Одного из псов президента США Джо Байдена, немецкую овчарку Мейджора отправят на дрессировку из-за его агрессивного поведения. Об этом сообщает NBC.

Источник: AP 2020

«Выездное частное обучение будет проходить в районе Вашингтона, округ Колумбия, и, как ожидается, продлится несколько недель», — сказал представитель первой леди США Майкл ЛаРоса.

В марте Мейджор вместе со второй собакой президента по кличке Чемп вернулся в Белый дом после того, как в течение некоторого времени проходил корректировку поведения в Делавэре — в частном доме Байдена.

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По словам президента, Мейджору нелегко дается адаптация в Белом доме. В начале марта стало известно, что он укусил сотрудника спецслужб, в конце месяце инцидент повторился — собака вновь укусила садовника Службы национальных парков США, который работал на Южной лужайке Белого Дома.

У Байденов две немецких овчарки, 13-летний Чемп и более молодой Мейджор, которого чета взяла из приюта в Делавэре в 2018 году, когда ему было чуть меньше года. Собак перевезли в Белый дом в январе через неделю после инаугурации Байдена. По словам его супруги, псам пришлось привыкать к лифту, а также гулять на Южной лужайке Белого дома, где их видели множество людей. Она добавила, что единственным местом, куда запрещено лазить собакам, была мебель, но Мейджора частенько заставали на диване.

Оба пса уже хорошо известны Америке. В начале февраля они снялись в социальной рекламе с первой леди, которая призывала людей носить защитные маски, а в декабре они поздравляли американцев с Рождеством.

Предшественник Байдена в Белом доме Дональд Трамп стал первым президентом с 1869 года, у которого не было домашних животных.

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