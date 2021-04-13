Запрет на полеты в Турцию и Танзанию. Что делать туристам

Полеты в Турцию и Танзанию приостанавливаются с 15 апреля по 1 июня. На это время будут отменены все чартерные и регулярные рейсы, за исключением двух рейсов в неделю по маршруту Москва — Стамбул — Москва. Будут также осуществляться вывозные рейсы, которыми находящиеся за границей соотечественники смогут вернуться домой.
С середины апреля по конец мая в Турцию по уже забронированным турам примерно на 32 млрд руб. должны были отправиться более 530 тыс. россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России. В Танзанию могли отправиться еще 6−7 тыс. человек.
РБК объясняет, что делать туристам, уже оплатившим туры, или тем, кто самостоятельно купил билеты в Турцию или Танзанию.
Вы уже на отдыхе
Россиян с обратными билетами вывезут в обычном порядке. Туристы, которые уже находятся в Турции, смогут продолжить отдых до назначенной даты вылета и вылететь запланированными чартерными рейсами, заверила вице-премьер, председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.
Дата рейсов зафиксирована в условиях тура — преждевременной эвакуации не будет, уточняет Александр Осауленко, директор отраслевой ассоциации «Турпомощь», которая должна заниматься экстренной эвакуацией соотечественников, если туроператор или его партнеры столкнулись с финансовыми трудностями.
Обратные вылеты россиян из Танзании и Турции будут плановыми, уверяет и Ростуризм. Но в ведомстве допускают, что в отдельных случаях даты обратного вылета могут поменяться на более ранние. Поэтому агентство призывает соотечественников перепроверить информацию об обратном рейсе у гидов на курортах или на сайте туроператора.
Тем, кто покупал билеты на самолет самостоятельно и уже прилетел в Турцию или Танзанию, информацию об обратном вылете лучше уточнять у авиакомпании, которая продала билет. В Ростуризме рекомендуют также следить за обновлениями на сайте перевозчиков.
Рекомендует связаться с авиакомпанией, чтобы установить обратную связь и получать уведомления, и Осауленко из «Турпомощи». Если вывозить всех пассажиров согласно плану, то последние самолеты будут лететь пустыми, и авиакомпании в отличие от туроператоров, скорее всего, будут пытаться минимизировать расходы на вывоз, предупреждает Осауленко.
Поездка запланирована на период с 15 апреля по 1 июня
Туристам, которые купили путевки с вылетом до 1 июня, Голикова рекомендовала по согласованию с туроператорами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты.
Аналогичные советы дает и Ростуризм: найти альтернативное направление, не меняя сроков запланированной поездки, перенести ее на более поздний срок либо найти «иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон». Про этом о возврате денег за тур, который не состоится, ведомство ничего не сообщило.
В случае если в стране, куда намерен отправиться турист, возникла угроза безопасности его жизни и здоровья, то турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора с турфирмой, говорится в ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ». В этом случае заказчику должны полностью вернуть уже уплаченную сумму.
Но есть важное условие: согласно закону, наличие обстоятельств, угрожающих жизни туриста, «подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти… принимаемыми в соответствии с федеральными законами».
Пока Голикова лишь устно рекомендовала турфирмам приостановить продажи туров в Турцию и Танзанию. На сайте оперативного штаба по состоянию на полночь 13 апреля никаких документов о принятом накануне решении опубликовано не было. Не выпустил никаких нормативных правовых актов к моменту публикации материала и Ростуризм. Таким образом, оснований требовать с турфирм возврата заплаченных за тур денег пока нет.
Около 85% туристов в таких случаях принимают решение сдвинуть поездку на другие даты, чем решать с туроператором вопрос о прямом возврате денег, констатирует Осауленко из «Турпомощи». Он напоминает: перенос тура по закону позволяет сохранить средства туристов и возможность путешествий — перенесенный тур не может стоить дороже, а например, летом туры традиционно стоят дороже, чем весной.
Если вы покупали билеты сами
В «Аэрофлоте» РБК сообщили, что предложат пассажирам переоформить билеты на новые даты без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление для рейсов из Москвы в Стамбул и Анталию, а также из Петербурга в Анталию. Это распространяется на рейсы, «перевозка по которым уже началась», а обратный билет оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня. Переоформить эти билеты предложат на 13 или 14 апреля. Без штрафа можно будет вернуть билеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталию, Бодрум и Даламан, а также из Санкт-Петербурга в Анталию, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня.
Другой перевозчик — S7 — определит правила возврата билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов после того, как появится официальная информация о порядке возвращения находящихся в Турции путешественников.
Если поездка запланирована после 1 июня
Туристам, которые приобрели путевки в Турцию с вылетом после 1 июня чиновники рекомендуют подождать. Голикова пообещала оперативно информировать их о ситуации: «если она будет меняться в лучшую сторону, то [мы] оперативно сообщим, чтобы можно было подтвердить те планы, которые были у наших граждан». Призывает следить за информацией на своем сайте и Ростуризм.
Вылет запланирован на 13—14 апреля
Это, пожалуй, самая сложная ситуация: запланированные завозные рейсы в ближайшие два дня в Турцию и Танзанию еще будут осуществляться, хотя целесообразность такой поездки уже сомнительна.
Но если турист захочет аннулировать тур на ближайшие даты, он должен учитывать, что этот случай не будет признан страховым или форс-мажором, и условия расторжения будут зависеть от договора с туроператором, предупреждает Осауленко. Ростуризм лишь призывает туроператоров оказывать своим клиентам «максимальное содействие».
В авиакомпании S7 пообещали, что билеты на 13 и 14 апреля туристы смогут вернуть без штрафов. В «Аэрофлоте» лишь сообщили, что 13 и 14 апреля продолжат летать в Турцию: авиакомпания выполнит по пять рейсов в день из Москвы в Стамбул и обратно, а также по два — в Анталию и обратно.