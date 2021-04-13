Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
8Коллапс в Суэцком канале
05:19 (мск), источник: Коммерсантъ

The Lancet: британский штамм коронавируса не приводит к ухудшению течения болезни

Вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года и распространяющийся быстрее прежних штаммов, не приводит к более серьезным случаям COVID-19, сообщают авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases. К схожим выводам пришли авторы другого исследования, опубликованного в журнале The Lancet Public Health.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Исследование из The Lancet Infectious Diseases проводилось на основании историй болезни 496 людей, госпитализированных в Лондоне.

Читайте также
Гинцбург сравнил прогнозы о новой волне COVID-19 в апреле с гаданием

«Наши данные, учитывая контекст и ограничения практических исследований, дают первоначальную уверенность в том, что степень серьезности у госпитализированных с B.1.1.7 значимо не отличается от серьезности у людей без (этого штамма. — “Ъ”)», — указано в публикации.

«Доля людей с бессимптомным прохождениям болезни существенно не изменилась с увеличением распространения варианта B.1.1.7», — сообщают авторы исследования, опубликованного в The Lancet Public Health.

При этом авторы обоих исследований подтвердили, что штамм распространяется быстрее, чем ему предшествующие.

Британский штамм коронавируса в 2021 году стал наиболее широко распространившимся в США, сообщали центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В России, по данным на 6 апреля, было зарегистрировано 103 случая заражения британским вариантом, все они — завозные. Отметим, что накануне Россия ограничила авиасообщение с Турцией в связи с большой долей завозных случаев COVID-19 из этой страны. Аналогичные меры были введены по отношению к Танзании.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Киев прокомментировал возможность наступления на Донбасс
Петр Авен рассказал о плане по разделу Украины
США изучают влияние санкций против России на ситуацию в Донбассе
В России изменят правила вакцинации медиков и учителей от COVID
Эксперты сказали, что ждет собиравшихся в Турцию россиян
Власти Украины поддерживают размещение в стране американских ЗРК
Портрет Гагарина появился на самом высоком здании мира в Дубае
ОНФ указал на проблемы самозанятых в судах
Десятки овец образовали на поле в Британии «таинственный символ»
Авто
Принца Филиппа повезут на похороны в его Land Rover Компания Jaguar Land Rover сотрудничает с королевской семьей десятки лет
Товары для дома
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Дети
Беременная Алекса устроила романтическую фотосессию с женихом Певица поделилась милыми кадрами
Леди
Все мужчины 48-летней Елены Кориковой (фото) Актриса Елена Корикова 12 апреля отмечает 49-летие, а мы рассказываем о ее главных романах
Дом
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Чем заменить надоевший тюль: 6 современных идей
7 красивых рабочих зон у окна на кухне
Сколько стоит аренда квартиры с роялем в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь