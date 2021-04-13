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11:48 (мск), источник: Известия

Бананы оказались под угрозой исчезновения

Бананы находятся под угрозой исчезновения из-за высокоинфекционного почвенного гриба, который не поддается действию химикатов, сообщило немецкое издание Die Welt.

Источник: StockSnap/СС0

Эксперт по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсула Шокемеле подчеркнула, что в связи с тем, что данное заболевание не может быть устранено при помощи специальных средств, оно поразит почвы, которые будут выведены из оборота как минимум на 30−40 лет.

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Высокоинфекционный почвенный гриб под названием Tropical Race 4 (TR4) стал активно распространяться на территории Азии и Австралии в XX веке. В 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке.

По словам Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации. Само заболевание по большей мере поражает сорт Cavendish. Он в свою очередь покрывает 95% мировой торговли данным продуктом и 99% его импорта в ФРГ.

«Если гриб обнаруживают, то эксперты советуют уничтожать все растения на большой площади и соблюдать строгий карантин. Даже небольшой комочек инфицированной почвы на сапогах фермера может привести к распространению спор. Они также разносятся при наводнениях или животными», — сказала она.

Однако, согласно мнению ученых, в настоящий момент розничные цены на бананы, например в Германии, остаются на стабильном положении.

Это, как отмечают специалисты, может быть связано с тем, что на территории стран, где было обнаружено заболевание, ведутся успешные работы по его сдерживанию.

При этом в странах Азии, Африки и Америки граждане потребляют эти фрукты в достаточном количестве, поэтому их исчезновение может заметно сказаться на их здоровье. Человечество может лишиться важного продукта питания, заключают эксперты.

11 февраля стало известно, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из-за неурожая в Эквадоре. Отмечалось, что причиной послужили погодные условия и активность вулкана Сангай, который повредил плантации.

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