В России за сутки выявили 8173 новых случая коронавируса

Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (533).
Также за минувшие сутки скончались 338 пациентов, выздоровели 9611 человек.
Всего с начала пандемии коронавируса в России выявлено 4 657 883 случая COVID-19, выздоровели 4 281 776 человек, скончались 103 601 пациент.
Ранее, 8 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране к осени.
При этом Попова отметила, что третьей волны коронавируса в России можно избежать при условии соблюдения гражданами всех мер эпидемиологической безопасности.
18 января в России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку бесплатно могут все желающие. Как неоднократно отмечали эксперты, вакцинация позволит выработать иммунную прослойку и защитить от коронавируса.
В РФ зарегистрированы и одобрены к применению три вакцины, среди которых «Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» производства ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».