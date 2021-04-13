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11:32 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 8173 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 8173 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 во вторник, 13 апреля. Данный показатель является минимальным с 28 сентября 2020 года.

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Источник: AP 2020

Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (533).

Также за минувшие сутки скончались 338 пациентов, выздоровели 9611 человек.

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Всего с начала пандемии коронавируса в России выявлено 4 657 883 случая COVID-19, выздоровели 4 281 776 человек, скончались 103 601 пациент.

Ранее, 8 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране к осени.

При этом Попова отметила, что третьей волны коронавируса в России можно избежать при условии соблюдения гражданами всех мер эпидемиологической безопасности.

18 января в России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку бесплатно могут все желающие. Как неоднократно отмечали эксперты, вакцинация позволит выработать иммунную прослойку и защитить от коронавируса.

В РФ зарегистрированы и одобрены к применению три вакцины, среди которых «Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» производства ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».

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