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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Ургант предложил заразить Ленина коронавирусом

Ведущий вечернего шоу на Первом канале Иван Ургант в ироничной форме прокомментировал новость о том, что Мавзолей Владимира Ленина снова откроют для посетителей с 17 апреля. Юморист в шутку предложил заразить лежащего там советского вождя коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев удивились, что посетителям Мавзолея придется соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

«На мой взгляд, это лишние меры предосторожности. Надо, наоборот, пускать людей без масок в Мавзолей… чтобы коронавирус попал в Ленина наконец. Это же главная цель коронавируса — из Китая попасть в Ленина», — пошутил шоумен. Он добавил, что после попадания в тело Ленина коронавирус передаст ему «огромный привет» от китайского революционера, политика Мао Цзэдуна.

Ранее Ургант посмеялся над тем, что Следственный комитет России начал проверку композиции певицы Manizha (Манижа Сангин) Russian Woman. Телеведущий предложил «подстраховаться» и отправить композицию артистки в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.

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