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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии похитили самого большого кролика в мире

За его возвращение хозяйка предложила тысячу фунтов

В середине апреля в Великобритании пропал представитель Книги рекордов Гиннеса — гигантский кролик по кличке Дариус. Полиция предполагает, что он был похищен неизвестными из своего вольера в саду поместья в Стоултоне, графство Вустершир.

Хозяйка Дариуса по имени Аннетт Эдвардс уже обратилась к пользователям в соцсетях и предложила тысячу фунтов (около 106 тысяч рублей) за безопасное возвращение кролика домой. Она также добавила, что если питомца украли с целью размножения, то он уже слишком стар для этого.

Отметим, что Дариусу, который является представителем породы немецкий великан, уже 11 лет. В 2010 году он официально был признан самым большим кроликом в мире — длина его тела составляет 129 сантиметров.

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Кстати, Дариус далеко не единственный питомец Эдвардс и даже не первый ее рекордсмен. Британка занимается разведением кроликов с 2008 года. До этого титул самого большого кролика принадлежал маме Дариуса — крольчихе Алисе, пишет Mirror.

Екатерина Гура

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