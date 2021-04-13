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12:29 (мск), источник: Газета.Ру

Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич

Умер белорусский музыкант, экс-солист советской и белорусской группы «Песняры» Леонид Борткевич. Об этом «Песняры» сообщили в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Борткевич скончался 13 апреля 2021 года. «Сегодня в Минске скончался один из легендарных “Песняров”, Леонид Борткевич! Светлая память артисту!» — написали его коллеги.

Музыканту был 71 год.

Леонид Борткевич — участник «золотого состава» «Песняров», исполнитель их главных хитов. В 1970-м стал солистом ансамбля «Песняры», исполнял песни «Вероника», «Александрына», «Березовый сок», «Белоруссия» и другие.

В 1980 году ушел из ансамбля, чтобы учиться на режиссерском факультете в ГИТИСе. В 1989 году вместе с женой, гимнасткой Ольгой Корбут уехал в США. В нулевых вернулся из эмиграции. К тому времени группа раскололась на коллективы «Песняры» под управлением Владимира Мулявина и «Белорусские песняры». Борткевич присоединился к первым.

После смерти Мулявина создал коллектив «Песняры» под собственным управлением.

Дата и место прощания с артистом пока не объявлены.

Леонид Борткевич - избранное
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