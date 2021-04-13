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15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае установили первый в мире светофор для верблюдов

Так «караваны» туристов смогут успешно разминуться у популярных достопримечательностей.

На севере Китая заработал первый в мире светофор для верблюдов, сообщает китайское издание ECNS.

Он установлен рядом с популярными туристическими объектами — горой Минша и Лунным озером недалеко от города Дуньхуан. В древности это место служило воротами в Китай на Великом шелковом пути.

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Минша в переводе означает Гора поющего песка. На самом деле это гигантская песчаная дюна, которая издает похожий на пение шум. Лунное озеро, питаемое родниками, формирует оазис на краю пустыни. Туристы приезжают в это место не только увидеть достопримечательности, но и заняться песочным серфингом или поучаствовать в верблюжьих гонках.

Поскольку таких «караванов» здесь много, местные власти и установили светофор, чтобы потоки туристов верхом на животных не мешали друг другу.

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