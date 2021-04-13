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16:46 (мск), источник: Известия

В Белоруссии началась третья волна коронавируса

В Белоруссии фиксируется увеличение случаев коронавируса, сообщила 13 апреля начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики минздрава страны Инна Карабан.

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Источник: РИА "Новости"

«В республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — цитирует ее агентство «БелТА».

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В белорусском министерстве здравоохранения также сообщили об увеличении количества заболевших COVID-19 в стране.

«Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения», — говорится на сайте минздрава.

В ведомстве уточнили, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране будет активизирована работа по проведению расследования каждого случая заболевания, усилен санитарно-противоэпидемический контроль на предприятиях. Техническим специалистам поручено перепроверить работу кислородных станций, наличие тест-систем, лабораторных материалов и лекарственных средств.

В минздраве также указали на необходимость соблюдения гражданами масочного режима и социальной дистанции, особенно отметив риски заражения с наступлением теплой погоды.

В соответствии с Национальным планом вакцинации в республике продолжается работа с населением. По состоянию на 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами — 41 688 человек, сообщила пресс-служба белорусского минздрава.

По последним данным портала Worldometer, за время пандемии коронавируса в Белоруссии зафиксирован 336 881 случай COVID-19, 327 087 пациентов выздоровели, 2363 человека погибли от последствий инфекции.

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25 марта сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты». По словам главы белорусского минздрава Дмитрия Пиневича, объем выпуска препарата составит до 500 тыс. доз ежемесячно.

В апреле-мае этого года в республике планируется привить около 1 млн человек, а к осени — 4 млн человек.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Она входит в тройку мировых вакцин от COVID-19 по количеству полученных одобрений государственных регуляторов.

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