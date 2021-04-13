16:46 (мск), источник: Известия
В Белоруссии началась третья волна коронавируса
В Белоруссии фиксируется увеличение случаев коронавируса, сообщила 13 апреля начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики минздрава страны Инна Карабан.
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«В республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — цитирует ее агентство «БелТА».
В белорусском министерстве здравоохранения также сообщили об увеличении количества заболевших COVID-19 в стране.
«Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения», — говорится на сайте минздрава.
В ведомстве уточнили, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране будет активизирована работа по проведению расследования каждого случая заболевания, усилен
В соответствии с Национальным планом вакцинации в республике продолжается работа с населением. По состоянию на 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами — 41 688 человек, сообщила
По последним данным портала Worldometer, за время пандемии коронавируса в Белоруссии зафиксирован 336 881 случай COVID-19, 327 087 пациентов выздоровели, 2363 человека погибли от последствий инфекции.
25 марта сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты». По словам главы белорусского минздрава Дмитрия Пиневича, объем выпуска препарата составит до 500 тыс. доз ежемесячно.
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Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Она входит в тройку мировых вакцин от COVID-19 по количеству полученных одобрений государственных регуляторов.