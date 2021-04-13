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17:27 (мск), источник: Forbes

ВОЗ призвала остановить торговлю дикими животными на рынках

ВОЗ и другие международные организации призвали временно остановить торговлю дикими млекопитающими на продовольственных рынках. Они отметили, что животные могут быть источником более 70% инфекционных заболеваний у людей.

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Источник: AP 2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в совместном заявлении призвали страны приостановить торговлю дикими животными на рынках. Рекомендации организаций опубликованы на сайте ВОЗ.

В документе отмечается, что торговлю дикими млекопитающими на продовольственных рынках следует приостановить до момента, когда власти смогут эффективно регулировать эту сферу и адекватно оценивать риски.

Эксперты отметили, что «животные, особенно дикие животные, могут быть источником более 70% всех вспышек инфекционных заболеваний у людей», многие их которых связаны с неизвестными ранее вирусами.

Ранее в этом году эксперты ВОЗ посетили китайский город Ухань с целью выявления источника нового коронавируса. Они пришли к выводу, что с большой долей вероятности изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, но человеку передался не напрямую от них, а через промежуточного носителя.

Возможным источником инфекции могли стать и замороженные продукты, с которыми вирус мог попасть на рынок в Ухане, сообщили специалисты организации.
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Продажа и убой животных на таких рынках может приводить к «серьезным проблемам», отмечается в рекомендациях ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП.

«Когда диких животных держат в клетках или загонах, забивают на открытых рынках, эти зоны загрязняются биологическими жидкостями, фекалиями и другими отходами, что повышает риск передачи патогенов рабочим и клиентам и потенциально приводит к передаче инфекций другим животным на рынке», — считают эксперты.

Питер Бен Эмбарек, глава миссий ВОЗ в Ухане, у себя в Twitter отметил, что «эта и другие рекомендации будут способствовать снижению риска возникновения зоонозов (инфекционных болезней, которые передаются людям от животных. — Forbes)».

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