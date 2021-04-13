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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пентагон подтвердил подлинность снимков НЛО, появившихся в Сети

Сообщается, что фото были сделаны военнослужащими ВМС в 2019 году.

В конце марта в соцсетях стали расходиться несколько снимков и видео НЛО, предположительно, сделанные американскими военными. Некоторые издания отмечали, что материалы просочились в Интернет из официального расследования Пентагона. Они были анонимно отправлены режиссеру и уфологу Джереми Корбеллу.

Спустя время официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф подтвердила подлинность снимков.

Сообщается, что фото действительно были сделаны военнослужащими ВМС в 2019 году, когда неопознанные летающие объекты появились в небе над военными кораблями США.

В частности, военные зафиксировали странные треугольные объекты, которые они не смогли идентифицировать.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сделаны сотрудниками ВМС. Но, как мы уже говорили ранее, для поддержания безопасности операций и во избежание раскрытия информации, которая может быть полезна потенциальным противникам, Министерство обороны не обсуждает публично детали наблюдений или проверок сообщений о вторжениях на наши учебные полигоны или воздушное пространство», — заявила журналистам Гоф.

Как оказалось, фото и видео, появившиеся в соцсетях, действительно являются частью доклада Пентагона, который готовится для Конгресса США на слушаниях в июле.

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Джон Рэтклифф, занимавший пост директора национальной разведки при Дональде Трампе, рассказал, что в докладе будут собраны и другие свидетельства подобных неопознанных «вторжений» по всему миру за последние несколько лет.

Екатерина Гура

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