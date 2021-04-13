Пентагон подтвердил подлинность снимков НЛО, появившихся в Сети

В конце марта в соцсетях стали расходиться несколько снимков и видео НЛО, предположительно, сделанные американскими военными. Некоторые издания отмечали, что материалы просочились в Интернет из официального расследования Пентагона. Они были анонимно отправлены режиссеру и уфологу Джереми Корбеллу.
Спустя время официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф подтвердила подлинность снимков.
Сообщается, что фото действительно были сделаны военнослужащими ВМС в 2019 году, когда неопознанные летающие объекты появились в небе над военными кораблями США.
В частности, военные зафиксировали странные треугольные объекты, которые они не смогли идентифицировать.
«Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сделаны сотрудниками ВМС. Но, как мы уже говорили ранее, для поддержания безопасности операций и во избежание раскрытия информации, которая может быть полезна потенциальным противникам, Министерство обороны не обсуждает публично детали наблюдений или проверок сообщений о вторжениях на наши учебные полигоны или воздушное пространство», — заявила журналистам Гоф.
Как оказалось, фото и видео, появившиеся в соцсетях, действительно являются частью доклада Пентагона, который готовится для Конгресса США на слушаниях в июле.
Джон Рэтклифф, занимавший пост директора национальной разведки при Дональде Трампе, рассказал, что в докладе будут собраны и другие свидетельства подобных неопознанных «вторжений» по всему миру за последние несколько лет.