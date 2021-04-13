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16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лондон показали с борта МКС

Он утопает в зелени.

Столица Великобритании утопает в парках и садах. Эту зелень видно даже с орбиты.

Японский астронавт Соити Ногути сфотографировал Великобританию с борта Международной космической станции и поделился снимком в соцсетях. Рассмотреть на фото небоскребы и промзоны сложно, зато зелень города и пригородов бросается в глаза.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился целой серией фотографий российских городов из космоса. На снимках — Северо-Курильск, Магадан, Барнаул, Кемерово и другие города.

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