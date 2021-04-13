#London, #England pic.twitter.com/1vtdDa0SG1— NOGUCHI, Soichi 野口 聡一（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) April 12, 2021
16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лондон показали с борта МКС
Он утопает в зелени.
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Столица Великобритании утопает в парках и садах. Эту зелень видно даже с орбиты.
Японский астронавт Соити Ногути сфотографировал Великобританию с борта Международной космической станции и поделился снимком в соцсетях. Рассмотреть на фото небоскребы и промзоны сложно, зато зелень города и пригородов бросается в глаза.
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