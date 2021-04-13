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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Австралии показала «правильный» способ вешать белье после стирки

И вызвала споры в соцсетях.

В Сети разгорелись споры вокруг лайфхака жительницы Австралии: женщина показала правильный, по ее мнению, способ развешивать постиранные вещи.

Участница группы «Мамы, которые готовят, убирают и организуют» (Mums Who Cook, Clean and Organise) отметила, что «всю жизнь вешала белье неправильно» и только недавно догадалась делать иначе.

Раньше, как и большинство людей, женщина цепляла прищепки сверху, придавливая белье к натянутой веревке. Сейчас она крепит прищепки сбоку. Так, по мнению матери двоих детей, на белье остается меньше складок, и гладить его легче.

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Простой невинный совет вызвал настоящие баталии в группе с 87 тысячами участников. Кто-то отметил, что прием женщины лишен смысла: стоит подуть ветру — и ее белье просто сорвет с веревки. Другие заявили, что лучше развешивать белье «в полный рост», а не складывать пополам. Так оно высохнет быстрее. Третьи и вовсе назвали женщину сумасшедшей.

Однако у лайфхака нашлись и защитники: «Если этот прием у вас работает, делайте так, как вам удобно, и никого не слушайте!».

«Пока ваше белье не оказывается за забором у соседей, никого не волнует, как именно вы его вешаете. Продолжайте!».

Ранее исследователи заявляли, что не существует единого правильного способа развешивать белье и одежду, сообщает NZ Herald. Главное, чтобы между вещами оставалось немного пространства для равномерного высыхания. Специалисты также советуют вешать брюки и юбки за верх, а футболки и рубашки горлом книзу.

Анна Лысенко

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