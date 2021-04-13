Путешественники снова застряли за рубежом из-за ограничения авиасообщения

Около 60−70 тыс. транзитных российских туристов, планировавших лететь со стыковкой в Турции, могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину. Такую оценку приводит собеседник «Ъ» на туристическом рынке. Он поясняет, что сейчас в Москву ежедневно прибывают 1,2 тыс. человек, прилетевших стыковочным рейсом через Стамбул, но с 15 апреля этот коридор заметно сузится. Собеседник «Ъ» добавляет, что только на курортах Египта сейчас находятся 5−7 тыс. россиян, чьи стыковочные рейсы отменились. «Формально они могут вернуться домой через Каир, но цены на такие билеты резко выросли», — комментирует он.
Решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня российские власти приняли в понедельник, 12 апреля, на фоне ухудшения в этих странах эпидемиологической обстановки с COVID-19. Полетная программа с Танзанией помимо вывозных рейсов будет приостановлена. В Турцию смогут летать в неделю только два пассажирских рейса Москва—Стамбул и Стамбул—Москва на взаимной основе. Туроператорам было рекомендовано приостановить продажу туров.
Во время загрузки произошла ошибка. По заявлению Ростуризма, организованные туристы смогут вернуться из Турции и Танзании в плановом порядке, в соответствии с датами окончания отдыха либо раньше по согласованию с туроператором.
Аналогичным образом будет организован и вывоз самостоятельных путешественников, но даты и время вылета их рейсов могут меняться, пояснили в ведомстве. В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») сегодня сообщили, что готовят график вывозных рейсов из Турции в Россию. По словам гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, в Турции находится около 7 тыс. клиентов авиакомпании. В S7 рассказали, что продолжат выполнение чартерных рейсов из Антальи в Москву после 15 апреля. До 30 мая в расписание на сайте S7 включены 23 рейса.
Судьба транзитных путешественников пока не определена. Но помимо них с проблемами столкнулись и туристы, прилетевшие регулярными рейсами из России на Занзибар: в профильном чате в Telegram они массово сообщают об отмененных перевозчиками рейсах. Собеседник «Ъ» на туррынке поясняет, что перевозчики приняли решение о прекращении полетных программ в Танзанию.
Вернуться, по его словам, застрявшие за рубежом россияне теперь могут самостоятельно: купив билет на чартерный рейс туроператора, на самолет со стыковкой в Дохе, Абу-Даби, Дубае, Минске или попробовав добраться до Москвы через другую страну, с которой у России открыто авиасообщение.
«Выходом могли бы стать грузопассажирские рейсы из Европы, но для того, чтобы попасть в большинство стран ЕС, сейчас требуются основания», — предупреждает он.
Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт поясняет, что если турист поехал на Занзибар самостоятельно, а не по договору с туроператорам, то как и когда он вылетит, зависит только от него самого.
«Сейчас законодательно установлен только порядок возвращения организованных туристов — их вывозят за свой счет туроператоры, а всех прочих желающих вернуться и имеющих на руках обратный билет на регулярный рейс, приходящийся на дату после приостановки или прекращения авиасообщения этот порядок не касается», — поясняет он. Турист должен обратиться к перевозчику, который предложит перенести дату вылета, «передать» его другой авиакомпании или вернуть деньги.
«Если речь не идет именно об эвакуации граждан, то государство в общем-то не обязано за свой счет возвращать их домой, а в конкретном случае ни Занзибар, ни Турция зонами бедствия не признаны», — констатирует Иккерт.
В оперштабе по коронавирусу и Росавиации не комментируют порядок возвращения неорганизованных туристов в Россию. В 2020 году после полной приостановки международного авиасообщения в конце марта практически сразу начали выполняться вывозные рейсы для граждан РФ. Схема предполагала, что желающие вернуться должны были обязательно заполнить специальную анкету на сайте «Госуслуги» и ожидать подтверждения, рейсы согласовывались с оперштабом — иногда заявки отзывались незадолго до их выполнения.
Собеседники «Ъ» на авиарынке предполагают, что стоит ожидать аналогичного порядка и в текущем году. При этом официально сообщалось только о том, что по окончании туров из Турции граждане смогут вернуться в запланированные даты. Авиакомпании сообщали об организации чартерных рейсов из Турции в Россию. Никаких заявлений по Занзибару не было.
Александра Мерцалова, Ольга Никитина, Анатолий Костырев