Специалисты США назвали возможную причину тромбоза после применения вакцины J&J

03:25 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который дает очень редкий иммунный ответ, вызывающий активацию тромбоцитов», — сказал Маркс в ходе совместной конференции FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов. ЦКПЗ и FDA рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением Johnson & Johnson.
В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6−13 дней после вакцинации. Одна из пациенток умерла, еще одна находится в критическом состоянии.