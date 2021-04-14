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02:18 (мск), источник: ТАСС Наука

Низкий уровень физической активности почти утраивает риск гибели от коронавируса

ТАСС, 14 апреля. Медики из США проследили за развитием коронавирусной инфекции у свыше 48 тыс. пациентов и пришли к выводу, что низкий уровень физической активности удваивал вероятность их попадания в больницу и почти утраивал риск их гибели от COVID-19. Выводы исследователей были опубликованы в статье в British Journal of Sports Medicine.

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Источник: РИА "Новости"

«Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией. Здравоохранительные органы всех стран мира должны учитывать это в своей работе с населением, что особенно важно, учитывая то, как тяжело поддерживать форму во время изоляции», — пишут исследователи.

За последний год медики и биологи выделили несколько факторов риска, способствующих развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции и заметно повышающих шансы на попадание в реанимацию с COVID-19.

В частности, болезни сердца и сосудов повышают вероятность гибели пациентов более чем в четыре раза, а носители ожирения и диабета примерно в три-пять раз чаще попадают в неотложные отделения больниц.

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Группа американских медиков под руководством Роберта Саллиса, научного сотрудника Медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане (США), обратила внимание на то, что многие подобные проблемы со здоровьем возникают или усугубляются при низком уровне физической активности. Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за тем, как физическая готовность пациентов влияла на течение коронавирусной инфекции.

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В общей сложности, медики проанализировали истории болезней и всесторонне изучили состояние здоровья и физическую готовность свыше 48 тыс. жителей юга Калифорнии, заразившихся SARS-CoV-2 в промежутке между мартом и октябрем 2020 года. Лишь небольшая часть из них, около 9%, попала в больницу или не справилась с болезнью, что позволило ученым максимально точно оценить то, как разные факторы риска влияли на течение болезни.

Как оказалось, уровень физической готовности был одним из самых значимых факторов риска при заражении SARS-CoV-2. Жители Калифорнии, не поддерживавшие себя в форме, примерно вдвое чаще попадали в больницы и умирали почти в три раза чаще, чем любители фитнеса и физкультуры. Аналогичным образом, низкий уровень активности повышал вероятность попадания в реанимацию примерно на 70%.

Все это, как считают Саллис и его коллеги, говорит о том, что низкий уровень физической активности является одним из самых опасных и важных факторов риска, чье существование необходимо учитывать при борьбе с текущей эпидемией SARS-CoV-2 и во время профилактики последующих вспышек коронавируса.

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