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07:50 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре объяснили разницу между антителами М и G к коронавирусу

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, что антитела к коронавирусу IgM являются первой реакцией иммунной системы на патоген и, как правило, указывают на острое течение заболевания. Они появляются через неделю после заражения.

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Источник: РИА "Новости"

«Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена», — приводит ее слова «РИА Новости» в среду, 14 апреля.

Пик концентрации антител М в организме наступает к 14 дню заболевания, отметила она.

Их концентрация, по ее словам, при стандартном иммунном ответе, быстро снижается. Однако есть случаи, когда их обнаруживали в биоматериале человека в течение нескольких месяцев после заболевания, а по некоторым данным, и до полугода.

Антитела к инфекции G появляются в организме зараженного человека спустя 2−3 недели после встречи с вирусом.

Именно они, по словам эксперта, являются наиболее эффективными для противостояния COVID-19, так как долго циркулируют в организме.

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Пшеничная уточнила, что тестирование на наличие антител IgM является дополнительным критерием выявления заболеванияи, если при регулярных скриниговых исследованиях, например, по месту работы, у человека выявлены эти антитела, то это повод, чтобы провериться на наличие бессимптомной формы COVID-19.

«Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19», — добавила она.

В начале апреля врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, оценивая необходимость вакцинации переболевших коронавирусом, заявил, что большинство людей, перенесших COVID-19, получают специфический иммунитет, который действует в течение шести-семи месяцев, поэтому им торопиться с вакцинацией не стоит. Эксперт подчеркнул, что, по мнению, многих специалистов, делать прививку следует через 6−9 месяцев после заболевания. Однако он допустил, что этот интервал может составлять 10 месяцев.

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