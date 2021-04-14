07:50 (мск), источник: Известия
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между антителами М и G к коронавирусу
Заместитель директора по
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«Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена», — приводит ее слова «РИА Новости» в среду, 14 апреля.
Их концентрация, по ее словам, при стандартном иммунном ответе, быстро снижается. Однако есть случаи, когда их обнаруживали в биоматериале человека в течение нескольких месяцев после заболевания, а по некоторым данным, и до полугода.
Именно они, по словам эксперта, являются наиболее эффективными для противостояния COVID-19, так как долго циркулируют в организме.
Пшеничная уточнила, что тестирование на наличие антител IgM является дополнительным критерием выявления заболеванияи, если при регулярных скриниговых исследованиях, например, по месту работы, у человека выявлены эти антитела, то это повод, чтобы провериться на наличие бессимптомной формы COVID-19.
«Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19», — добавила она.
В начале апреля