В Крыму уровень заболеваемости коронавирусом за две недели вырос вдвое

По ее словам, Джанкой и Саки лидируют по количеству зараженных. Также ухудшение ситуации наблюдается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском районах, а также в Алуште, Феодосии и Армянске.
«Помимо роста заболеваемости по сравнению с предыдущим периодом здесь фиксируется и увеличение заболеваемости по сравнению со среднереспубликанским показателем», — отметила госпожа Пеньковская.
Она также сообщила о росте завозных случаев коронавируса из Украины: за последнюю неделю они увеличились с одного-двух до 18. В связи с этим Роспотреднадзор призвал крымчан ограничить поездки на территорию соседнего государства.
Министр здравоохранения региона Александр Остапенко сообщил о скором открытии трех мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на центральных площадях Керчи, Евпатории и Джанкоя. Накануне аналогичный пункт открыли в Симферополе.
За последние сутки, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму выявили 94 случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в регионе заразилось 38 869 человек, выздоровели — 36 242, скончались — 1135. В целом по России пятый день подряд выявили менее 9 тыс. новых зараженных.
Ранее власти Крыма не исключили новой волны коронавируса в регионе, отметив, что пока не намерены снимать оставшиеся ограничения.
Александр Дремлюгин, Симферополь.