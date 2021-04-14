13:10 (мск), источник: Известия
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду, 14 апреля, сообщил, что ему сделали вторую дозу прививки от коронавируса.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Глава государства также выразил надежду на то, что пандемия COVID-19 в скором времени отступит.
Первым компонентом вакцины российский лидер привился от коронавируса 23 марта. Позже Путин рассказал, что сделал прививку в левую руку, в месте укола через несколько часов почувствовал небольшой дискомфорт. Других побочных явлений у главы государства отмечено не было.
Также президент сообщил, что на три дня отказался от занятий спортом. Вакцинацию он называл простой, но действенной процедурой, которая помогает поддерживать иммунитет.
Кроме этого Путин рассказал, что не делал прививку в открытом для СМИ режиме, так как не хотел «обезьянничать». В Кремле со своей стороны указывали, что вакцинация президента является хорошим примером для россиян.
Новость дополняется.