14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Динозавры с длинными шеями оказались «мигрантами»
Они путешествовали на расстояния больше тысячи километров.
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Длинношеие динозавры, такие как диплодоки, аллозавры, барозавры и камаразавры, мигрировали на тысячи километров, установили американские палеонтологи.
Они изучили гастролиты, найденные в знаменитой формации «Моррисон» позднего юрского периода. Здесь, на территории американского штата Вайоминг, сохранилось множество останков динозавров и других животных. Оказалось, что кварциты, которые динозавры глотали для улучшения пищеварения, на самом деле «родом» из южного Висконсина. Они проехали в желудках динозавров около тысячи километров.
Чтобы установить происхождение камней, исследователи провели анализ кристаллов циркона, извлеченных из кварцитов. Их текстура, возраст и состав показали, что они появились более чем в 1000 км к востоку примерно 1,8 млрд лет назад. Результаты исследования камней опубликованы в журнале Terra Nova.
Ученые и раньше предполагали, что крупные динозавры мигрировали на большие расстояния в поисках пищи и воды, но доказательств этого было мало. Длинношеие динозавры и зауроподы были самыми крупными сухопутными животными и передвигались стадами. Очевидно, они мигрировали в зависимости от сезонов и отправлялись на поиски нового места, как только истощали ресурсы предыдущего.
Анна Лысенко