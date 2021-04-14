14:52 (мск), источник: ТАСС
Умер актер и телеведущий Олег Марусев
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский актер, телеведущий, заслуженный артист РФ Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщили в
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«Марусев скончался. Причины смерти пока неизвестны. По нашей информации, публичное прощание с телеведущим проводиться не будет», — сказали в
Он родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Российский актер, заслуженный артист РФ (1993). Актер Театра Луны. Снимался в сериале «Графиня де Монсоро», фильмах «Медная бабушка», «Очарование зла» и др.
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