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15:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин сообщил о «хорошем иммунном ответе» после прививки от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него есть хороший иммунный ответ уже после первого укола вакцины от коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Кстати говоря, врачи сказали, что после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть. Что это такое, это у них спросите, они лучше меня знают», — сказал глава государства. Он добавил, что после второго укола чувствует себя нормально, побочных эффектов нет. Также президент призвал вакцинироваться от коронавируса и тех, кто уже перенес COVID-19.

Ранее 14 апреля Путин сделал вторую прививку от коронавируса. При этом он не стал раскрывать название препарата и выразил надежду на скорое отступление пандемии, в том числе благодаря вакцинации населения.

Путин привился от коронавируса российской вакциной 23 марта. Тогда же он заявил о надежности и эффективности всех трех отечественных вакцин против COVID-19 и поручил представить к государственным наградам разработчиков.

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