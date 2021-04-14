16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: на смену полярным медведям придут гибриды
Межвидовые гибриды будут лучше адаптированы к изменению климата.
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Гибрид белого и бурого медведя, который еще называют пиззли или гролар, может прийти на смену полярным медведям в условиях глобального потепления.
Такой прогноз озвучила для Daily Mail палеонтолог Лариса ДеСантис, которая изучает способности белых медведей адаптироваться к климатическим изменениям.
ДеСантис и ее коллеги изучили останки 20 белых медведей, найденных во время археологических раскопок. Некоторым костям оказалось около тысячи лет, то есть эти животные жили как раз в период Средневекового теплого периода (950−1250 годы) с очень мягкими зимами.
Изучение костей показало, что белые медведи, несмотря на потепление, не изменили свои пищевые привычки. Эти животные питаются в основном жиром, поэтому у них «слабые» коренные зубы, предназначенные для жевания, но длинные клыки. На зубах ископаемых останков не оказалось следов твердой пищи, то есть даже в условиях нехватки ресурсов они не были склонны изменить рацион.
Палеонтологические данные еще раз подтвердили, что белые медведи, скорее всего, не успеют адаптироваться к глобальному потеплению и вымрут с исчезновением морского льда, с которого охотятся на тюленей. Это произойдет примерно к 2100 году.
В то же время потепление на севере расширит ареал обитания бурых медведей. Они освоят северные регионы и будут не только конкурировать с белыми за пищу, но и спариваться с ними.
Такие межвидовые гибриды уже зарегистрированы как в неволе, так и в дикой природе. По мнению ДеСантис, они будут более адаптированы к изменению климата и могут прийти на смену белым медведям.
Анна Лысенко